Solo una mitad de sueño

Al Algar le duró el sueño de la Copa del Rey media parte en el estadio Artés Carrasco. Los algareños entregaron la cuchara tras el descanso, después de que en la primera mitad tuteasen a todo un Celta de Vigo, de Primera División, que tuvo que pisar el acelerador después del tanto de Nico Carrasco antes del cuarto de hora de partido. El Algar compitió con honor, pero acabó perdiendo por 1-6 y eliminado en la primera ronda de su ya histórica participación en la Copa del Rey.

La ilusión mueve montañas. Lo demostró la afición del Algar, desplazándose a más de cien kilómetros de su campo para ver a su equipo hacer historia en la Copa del Rey, después de que el encuentro no se pudiera disputar finalmente en el Cartagonova por la polémica resiembra del césped. Bastantes menos se darán cita en el campo Sánchez Luengo en el próximo partido que su equipo se juegue las habichuelas, pero ese es otro cantar.

Más de media entrada del aforo del recinto lorquino, el estadio Artés Carrasco, se completó el parking de la instalación no se vía esta imagen desde hacía años. El césped, lo mejor, impresionante. El Celta llegó a Lorca con muchas ausencias importantes, y quiso controlar el partido desde el pitido inicial. Tuvo el balón pero se encontró unas líneas muy juntas, las del cuadro cartagenero, defendiendo con uñas y dientes, buscando sorprender a base de pelotazos a la espalda de los defensores celtiñas.

En una de esas acciones, el Algar provocó un saque de esquina. Lo ejecutó Ketchup, Cristian evitó que Iván Villar no pudiera blocar el cuero y Nico Carrasco, en boca de gol, empujó a las mallas. Sorpresón en el Artés, cuando todavía no se había llegado al cuarto de hora. Las ganas y el corazón superaban a un equipo de Primera División, y eso no le estaba gustando al técnico Carlos Carvalho.

A los treinta minutos, el canterano celtiño, Pablo Durán, cabeceó alto cuando estaba libre de marca en el borde del área pequeña. El entrenador visitante no ocultó su enfado y realizó dos cambios a los treinta y cuatro minutos. Los señalados, Pablo Durán y Wiliot Svedberg. En la siguiente acción, el Celta empató. Recibió el recién incorporado, Franco Cervi, entre líneas y delante de Juanma le batió por bajo.

El Celta era otro con el mensaje enviado por el técnico, en forma de cambios. A los treinta y nueve minutos, el portero del Algar realizó la parada de la tarde. Con todo a favor disparó Mingueza y Juanma voló, evitando el segundo del Celta.

Con tres minutos sobre el tiempo añadido se llegó al final de la primera mitad con empate a un gol. El Celta jugaba sobrado, algo que no se notó en el marcador, y el Algar con las revoluciones muy por encima de sus posibilidades.

Antes del pitido del intermedio, Juanma volvió a ser protagonista con una mano providencial, evitando el gol de Franco Cervi. El titánico esfuerzo de los jugadores de David Bascuñana podía pasarles factura, como así se apreció nada más empezar el segundo tiempo.

El Celta salió presionando, quiso resolver cuanto antes y marcó el segundo a los nueve minutos de la reanudación. Desajuste defensivo local del que se aprovechó Carles Pérez, y por bajo batió a Juanma.

El Algar logró empatar dos minutos después, por mediación de Nico Carrasco, aunque el colegiado a instancias de su linier lo anuló por posible fuera de juego. A partir de ahí fue un coser y cantar para el Celta. Las dimensiones del campo y el sobresfuerzo de los algareños en el primer tiempo se notaron. Óscar Rodríguez marcó un golazo a la salida de un córner, y Larsen por fin acertó. Tres goles en siete minutos que machacaron la moral de un enstusiasta Algar.

Carrusel de cambios en ambos equipos, el Celta levantó el pie del acelerador aunque hubo algún gol más. El quinto de penalti. Empujoncito a Franco Cervi, el colegiado señaló el punto de los once metros y Javi Galán no perdonó.

Muy larga se le hizo la segunda parte al Algar. Juanma evitó primero el último gol con un paradón a disparo duro de Rodríguez, pero no lo pudo hacer unos instantes después con Kevin Vázquez para finiquitar el resultado de la eliminatoria.