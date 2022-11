El Real Murcia vuelve a la Copa del Rey después de ausentarse en las últimas dos ediciones. Regresan de esta manera los granas a una competición siempre especial para los más modestos y más ahora, con eliminatorias a partido único, ya que adquiere un valor añadido para el equipo de inferior categoría.

Viaja el Real Murcia a La Palma (Islas Canarias) para enfrentarse al Atlético Paso, equipo que milita en el Grupo V de la Segunda RFEF en la primera ronda (12.00 horas, Televisión Canaria). El equipo insular no marcha muy bien en el campeonato doméstico, ocupando la posición de play out a Tercera RFEF con 10 puntos en 9 jornadas disputadas. Sin embargo, no será un partido nada sencillo para los granas por los condicionantes externos al encuentro. Ya lo avisaba Mario Simón en la previa: «Si no sacamos nuestra mejor versión, sufriremos para pasar», advertía el técnico.

Los condicionantes que mencionó el madrileño pasaron desde el cambio de horario hasta la sede del encuentro. Y es que, el Real Murcia jugará en un campo de unos 1.500 espectadores con la superficie de césped artificial. Además, el campo cuenta con unas dimensiones notablemente inferiores a las del Enrique Roca, por lo que será un factor importante a tener en cuenta.

No llega el Real Murcia con las mejores sensaciones a la primera ronda de Copa del Rey. La contundente derrota ante Osasuna B en Nueva Condomina y el posterior empate en La Nucía han vuelto a encender las alarmas tras un irregular inicio del curso en el que han combinado muy buenos momentos con otros no tan buenos. En los últimos cinco partidos de liga, el Real Murcia solamente ha ganado uno, un bagaje insuficiente para las expectativas de los dirigentes del club.

Para este choque, Mario Simón ha decidido hacer varios cambios en la convocatoria, que en Copa del Rey se reduce a 18 futbolistas. En la previa del encuentro, Simón admitió que Mario Sánchez, Javi Rueda y Pedro León no viajarían al encuentro, todos por lesión. Sin embargo, en la convocatoria, además de esos tres jugadores, tampoco han entrado Miguel Serna, Julio Gracia e Iván Casado. El técnico madrileño admitió en la rueda de prensa previa que algunos jugadores habían tenido molestias, lo que podría explicar la ausencia de estos jugadores.

A pesar de que la Copa del Rey es una competición para darle oportunidades a los que menos minutos han tenido en liga y para probar alguna pieza del filial, Mario Simón decidió no con ningún jugador del Imperial ni del División de Honor.

Puede ser una buena oportunidad para que Antonio Gallego se estrene oficialmente esta temporada o para que algunos jugadores, como Armando o Carrasco, con muy pocos minutos en el curso, partan desde la titularidad para aportar la experiencia necesaria en un partido que, a buen seguro, será una prueba difícil para el Real Murcia.