En la semana de descanso del campeonato liguero, el Real Murcia tendrá una dura prueba en su debut de Copa del Rey, competición a la que vuelve después de estar ausente en las últimas dos ediciones. Viajará a La Palma (Islas Canarias) para enfrentarse al Atlético Paso, equipo de Segunda RFEF que compite en el Grupo V y que ocupa posición de play out a Tercera RFEF.

A pesar de que el choque pueda parecer muy a favor del Real Murcia, Mario Simón sabe que no será un encuentro fácil y que tendrán que dar su mejor nivel para seguir en la Copa del Rey. "El partido en La Palma será bonito y complicado. Es un partido muy difícil, trampa. Son jugadores con experiencia a categorías superiores y que están adaptados a esa superficie y a esas dimensiones del campo”, explicaba.

El equipo grana también cuenta con el hándicap del viaje, aunque sabe el técnico madrileño que no valen las excusas. "El viaje trastoca un poco por la difícil combinación que tiene. Volvemos lunes y salimos sábado. No podremos entrenar ese día porque vamos a llegar tarde y salimos de aquí muy pronto, pero no vamos a poner excusas, hay que adaptarse y al volver recuperar para el siguiente partido”, afirmaba.

Simón confirmó que habrá cambios para los jugadores menos habituales, aunque no espera ninguno "drástico" porque "prácticamente todos los jugadores han tenido oportunidades en la plantilla han tenido oportunidad de ser titulares. Salvo Gallego, todos han sido titulares", exponía.

Diferencia horaria

El parte ante el Atlético Paso no será fácil para el Real Murcia pese a la superior categoría y la diferencia en la calidad de plantilla. Para Simón, los partidos en las Islas Canarias son siempre diferentes. “Las veces que he tenido la oportunidad de jugar allí, sí se nota por el clima y el cambio de horario. Pero como he dicho antes, no valen las excusas, hay que adaptarnos y competir al mejor nivel”, detallaba.

Al ser preguntado por las bajas del equipo, Mario Simón confirmó la ausencia de tres futbolistas y dejó abierta la posibilidad de acudir al filial. "Tenemos tres bajas seguras que son las de Javi Rueda, Mario Sánchez y Pedro León. También tenemos algunas dudas que han aparecido durante la semana y a partir de ahí decidiremos si completan la convocatoria jugadores del Imperial o no es necesario, ya que la convocatoria es de 18”.

Miku, con la confianza de Mario Simón

Sobre Miku, una de los refuerzos de verano que más controversia está causando por su baja cifra goleadora, ha dicho que no le preocupa, ya que "su trabajo está siendo muy bueno". “Miku llega a final de pretemporada, de un año difícil en el Deportivo de La Coruña. Cuesta un poco empezar las temporadas cuando vienes de esas situaciones, pero siempre ha sido muy honesto con su trabajo. Desde que llegó está trabajando para recuperar su mejor nivel y sus últimas semanas han sido muy buenas y así se lo hemos hecho saber. La aportación tanto de él como de Carrasco, que han sido los que más han participado en la posición de delantero a lo mejor no está siendo importante en cuanto a goles, pero sí en cuanto a trabajo y en lo colectivo. El delantero vive de goles y tiene esa sensación, pero con esa línea de trabajo llegarán”, le defendía.

Pasar de ronda en Copa del Rey puede conllevar sorpresas agradables. Una de ellas es el emparejamiento contra un rival de Primera División, lo que traería un ingreso extra a las necesitadas arcas granas. “Desde el club no nos han dicho nada. Sabemos que somos el Real Murcia y que tenemos que ir a todos los sitios a ganar, ya no solo por temas económicos. A todos nos gusta jugar contra equipos de superior categoría, como a todos los de esta competición”, finalizaba.