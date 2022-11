Francisco Mármol Oliva (Murcia, 11 de marzo de 1983), el preparador que evolucionó a Pedro Acosta desde sus comienzos y director de la escuela de conducción Pakosta37 Riders Factory, vuelve a abrirse camino. Esta temporada ya prácticamente no ha estado con el mazarronero en las carreras. Solo asistió a unas pocas. Ha dejado de ser la sombra del ‘Tiburón’, un papel que ahora realiza el padre del piloto, que ha acompañado a su hijo en prácticamente todas las citas del Mundial. Mármol ya solo se encarga de la preparación del piloto cuando está en Murcia.

El vínculo con el campeón del mundo de Moto3 en 2021 y mejor rookie de Moto2 en 2022 sigue pero ya no es tan estrecho como antes. A la par, su escuela con sede en el circuito de Fortuna sigue creciendo. Sus métodos de entrenamiento se han convertido en un referente y son cada día más los jóvenes que reclaman sus servicios.

Los últimos en incorporarse, dos jóvenes talentos procedentes de la India y Gran Bretaña que se han puesto en sus manos. Pero también en su amplia nómina están varios murcianos, como es el caso de Álvaro Carpe, con quien estará la próxima temporada en todas las carreras de la Red Bull Rookies Cup, el mismo campeonato de KTM desde el que Acosta dio el salto al Mundial, donde ha conseguido una plaza después de ser el mejor en las pruebas de selección que se celebraron en Italia. Carpe, que ha destacado en todas las categorías por las que ha ido dando pasos, está considerado como uno de los jóvenes más prometedores de nuestro país con apenas 15 años de edad.

De igual modo, también está Mármol tras los pasos de Carlos Cano, de 13 años y también con un gran talento. Cano, que por su edad tendrá que seguir el próximo año en Premoto, donde esta temporada ya ha sido quinto, está a punto de poder contar con un patrocinador que le garantice seguir en competición en 2023.

Mármol, que en su juventud también fue piloto aunque tuvo que dejar las motos pronto por problemas económicos, explica cómo son sus métodos de entrenamiento de los que también han aprendido Ángel Piqueras y Daniel Holgado, flamante fichaje del Red Bull KTM Ajo para el Mundial de Moto3 del próximo año: «Examino muy bien al piloto, porque cada uno es diferente y no hay un estándar. La mayoría de escuelas lo único que hacen es rodar, rodar y rodar, pero al final eso me aburre, me gusta trabajar directamente con el piloto. Me meto muy dentro de su cabeza. Como yo también he cometido esos errores, quizás la forma de transmitir mis fallos, es lo que me hace diferente al resto, que solo van a hacer vueltas en los circuitos y a tomar tiempos, algo que nosotros no hacemos. No trabajamos con cronómetro para nada, solo cuando hacemos pista, pero en los entrenamientos no se usa. Es que tampoco son tiempos reales porque nunca les pongo las motos perfectas. Además, muchas veces los pongo a rodar sin frenos, con las ruedas desgastadas para que se acostumbren a las sensaciones y al tacto del gas», comenta el murciano.

Borja Gómez tendrá un contrato de tres años con Fantic

El sanjaviereño Borja Gómez, de 17 años de edad, será uno de los pilotos del equipo Fantic, que absorbe la estructura de la escudería de Valentino Rossi para el próximo año, en el Mundial de Moto2. El murciano, subcampeón de España de Superbikes en 2022 y que disputó los dos últimos grandes premios con el equipo de Sito Pons, compartirá box con Celestino Vietti. La apuesta de la escuadra italiana ha sido clara por el sanjaviereño, que firmará un contrato por tres temporadas. Fantic, fabricante de motos y bicicletas, se asoció con el Mooney VR46 Racing Team que apadrina Rossi el pasado mes de agosto para llegar al Mundial de Moto2. A partir de 2023 el equipo al que pertenece el murciano tendrá su sede en Venecia, mientras que el que dirige Valentino Rossi se centrará exclusivamente en MotoGP.