Contar con tres porteros le está dando más quebraderos de cabeza a Mario Simón que satisfacciones. El debate de la portería es algo abierto para el entrenador del Real Murcia desde que arrancó la temporada y cuando parecía que ya se encontraba apagado parece que la eliminatoria de Copa del Rey de este domingo (12.00 horas) en la isla de La Palma ante el Atlético Paso lo va a volver a abrir.

Las primeras eliminatorias del torneo del KO suelen convertirse en una buena oportunidad para que algunos de los futbolistas menos habituales en la liga puedan contar con más minutos partiendo desde el once inicial, aprovechando las rotaciones y el reparto de cargas de trabajo. Por lo que no sería extraño que en el regreso del conjunto grana a esta competición iniciasen el encuentro integrantes de la plantilla que no son tan asiduos a contar con minutos en Primera Federación. Y en esta ecuación también entra la portería.

Hace un par de semanas extrapolaba Mario Simón el debate de la titularidad a cualquier posición sobre el terreno de juego, también bajo los palos, al escoger a los futbolistas que se encuentren en un mejor estado de forma para encarar el partido. Sin embargo, con Miguel Serna asentado prácticamente como titular bajo los palos en liga, al iniciar nueve de las once jornadas que se han disputado hasta ahora en Primera Federación, todo apunta a que Joao Costa o Antonio Gallego serán los guardametas que se disputarán el puesto para medirse este domingo al Atlético Paso, rival que compite en Segunda Federación este curso.

Teniendo en cuenta que el entrenador grana dio el visto bueno al fichaje del portero portugués en el tramo final del mercado de fichajes para contar con otro perfil y con experiencia en la categoría en esa posición, sería la opción natural en esta sucesión cíclica de la portería para encabezar el once inicial del Real Murcia en La Palma, aunque eso dejaría aún más tocado a Antonio Gallego. De hecho, después de la derrota ante el Barça Atlètic, con un error de Serna en el segundo gol (2-0), Costa contó con su oportunidad como titular ante la SD Logroñés en la siguiente jornada. El Real Murcia se llevó ese encuentro, que es su primera y única victoria hasta ahora como local, y el meta portugués se mantuvo una semana más ante el Nástic ante la baja de Miguel Serna por sanción al ser expulsado desde el banquillo en el anterior encuentro.

Sin embargo, cuando todo el mundo daba por hecho el giro de guion en esa posición, el guardameta murciano regresó para defender los palos en la jornada 8, ante el Real Unión, tras la derrota ante el Nástic de Tarragona (3-2). Y ahí se ha mantenido hasta disputar nueve de once jornadas posibles. La otra opción sería apostar por un Antonio Gallego que puede ver recompensado su trabajo con minutos en una segunda temporada en el primer equipo que no está yendo como esperaba.

Y es que el canterano grana, que ocupa ficha sub-23, no contaba con un cambio de rol a tercer portero cuando aceptó la oferta de renovación a principios de verano. El Real Murcia decidió reforzar esa posición en el paso de las semanas en pretemporada y hasta ahora no ha tenido oportunidad, pese a entrar en un par de convocatorias, por lo que no jugar la eliminatoria de Copa convertiría al murciano en el único jugador del primer equipo sin disputar un solo minuto en una de las dos competiciones oficiales. Algo que le llevaría a replantearse todavía más su actual situación en la plantilla de cara a un mercado invernal en el que el Real Murcia ya ha avisado que espera realizar algún que otro movimiento. Y entre los que debería tener en cuenta cuadrar dos fichas séniors en la portería si el canterano grana acaba saliendo.