La salida de gran parte de la plantilla del Fútbol Club Cartagena en el pasado mercado de verano generó ciertas dudas en la parroquia albinegra en torno a la capacidad del club para conformar un nuevo equipo que garantizase el cumplimiento de los objetivos. No obstante, cumplió con creces la comisión deportiva con hasta trece fichajes y un equipo nuevo que incluso ha mejorado los registros del anterior. Sin embargo, destaca negativamente entre las incorporaciones el caso de David Ferreiro, que aún no ha sumado su calidad para ayudar al grupo y que deja una incógnita: ¿Hasta dónde podría llegar este Cartagena de contar con su aportación?

La etapa de madurez de David Ferreiro como futbolista fue extraordinaria. Después de asentarse en Segunda División, el extremo llegó al Huesca dispuesto a hacer historia y así lo hizo: con cinco goles y cuatro asistencias ayudó a los oscenses a jugar el play off de ascenso a primera y, tras el ensayo, consiguió el primer ascenso del club a la máxima categoría al año siguiente sumando tres goles y once asistencias. Tuvo tiempo el gallego de volver al segundo escalón y firmar otro ascenso con grandes números individuales en tres temporadas en las que jugó siempre más de 35 partidos sin notificar lesión alguna. No obstante, su última campaña con los azulgranas, con algunas lesiones musculares, generó dudas sobre su estado físico, motivo por el que no renovó en Huesca.

Confió el club cartagenero en la recuperación del futbolista de Ourense ateniéndose a su experiencia, desborde y creatividad desde la banda, pero aún no ha devuelto el futbolista la confianza en forma de rendimiento. Tampoco ha podido. Su temprana llegada y su completa pretemporada con el equipo significaron una de las mayores ilusiones del nuevo curso para la afición albinegra junto con otros fichajes como el de Mikel Rico, Jairo o Kiko Olivas, sin embargo, un flojo inicio de liga al que se le sumó una complicada lesión han terminado cambiando la ilusión por la desesperanza y el pesimismo que ahora rodea su figura.

Una microrrotura en el recto femoral derecho, que en principio tendría apartado al jugador por 3 o 4 semanas, ha mantenido a David fuera de los terrenos de juego durante dos meses. La corta plantilla del FC Cartagena no puede permitirse el lujo de mantener un jugador indispuesto para Luis Carrión y el miedo a repetir el reciente caso de Antonio Luna está ahí. También con dos años de contrato, el futbolista debe empezar a sumar para no exponerse a una posible salida que no beneficiaría a ninguna de las partes.

La ofensiva albinegra necesita al mejor Ferreiro, pero el tiempo pasa y no hay noticias del extremo. En los tres partidos que pudo jugar en el inicio de campaña, el gallego no sumó al ataque con asistencias o goles y su marcador sigue a cero cuando ya ha transcurrido un tercio del curso. En la Copa del Rey tiene David la mejor oportunidad para alcanzar el ritmo competitivo del equipo y demostrar que quiere ayudar a sus compañeros dejando atrás definitivamente la lesión que ha lastrado su inicio como jugador albinegro.

Pablo Vázquez: "La Copa es el contexto idóneo para los suplentes"

El zaguero del FC Cartagena, Pablo Vázquez, habló ayer para los medios del club tras el entrenamiento matutino y repasó el encuentro del pasado lunes en el Anxo Carro. «Supimos adaptarnos a un contexto difícil. El Lugo te mete un balón al área desde cualquier sitio y juegan así cada domingo. Es difícil, pero sabemos adaptarnos y, aunque no estuvimos tan inspirados con balón, tuvimos muchas situaciones de gol con disparos y remates de Ortuño o Jairo», analizó. «El equipo volvió a dar la sensación de que estamos cerca de ganar cada partido», añadió.

La liga se detiene por un fin de semana para dar paso a la Copa del Rey, una competición que tiene el «contexto idóneo» para Pablo. «Sabemos que estamos obligados a ganar y el equipo está preparado. Hay gente que merece jugar y va a venir bien para los menos habituales», desveló. Por último, el central señaló los peligros del choque y la necesidad de adaptarse de nuevo. «.»El fútbol iguala a cualquier equipo y, si compites, no importa la categoría. Nos pondrá las cosas muy difíciles y tendremos que volver a adaptarnos», concluyó Pablo.