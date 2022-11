Las circunstancias del pasado mercado de verano obligaron al Fútbol Club Cartagena a renovar profundamente su plantilla y la comisión deportiva se lo jugó todo a una carta: conformar un equipo solvente con una corta nómina de futbolistas, pero todos en dinámica de juego. Esta estrategia ha permitido al club ahorrar el coste de varias fichas confiando en mantener disponible a todo el grupo, sin embargo, no le ha acompañado la suerte al Cartagena. El equipo ya suma diez lesiones de distinta consideración y cuatro sanciones que han limitado las opciones de Luis Carrión y han lastrado las posibilidades del equipo en muchos partidos. Esto ha provocado muchos cambios en el once titular y varias oportunidades para los menos habituales que no han sido aprovechadas poniendo en tela de juicio la validez de la estrategia deportiva.

Seguramente no esperaba Manolo Breis la cascada de lesiones y sanciones que ha sufrido el equipo en el primer tercio de temporada cuando ideó la plantilla para el nuevo curso. Necesitaba el Cartagena un buen nivel de todos sus efectivos para garantizar el nivel, de lo contrario, solo un reducido grupo ha sido capaz de estar a la altura llevando al equipo a un rendimiento espectacular: Marc y Aarón, que protagonizan la batalla por la portería; Alcalá, Datkovic y Calero, el seguro en defensa; Rico, Musto y De Blasis, el pilar del equipo; junto con Jairo, Sadiku, Ortuño y Borja Valle, en el ataque. Todos los demás, en diferentes circunstancias, no han aportado aún lo que se espera de ellos para ayudar a sus compañeros. Hablamos de la segunda unidad. Un total de diez futbolistas que se han mantenido a la sombra durante lo que llevamos de temporada sin ofrecer soluciones ante los problemas que han ido surgiendo. En muchos de los casos, porque las lesiones se lo han impedido y, en otros, porque su momento de forma no era el adecuado. Juega sin red el FC Cartagena rezando para no caer, puesto que el grupo de apoyo no responde a las llamadas de socorro. El FC Cartagena no puede con un férreo Lugo Empezando desde atrás, Pablo Vázquez y Kiko Olivas pelean por el puesto libre en el centro de la zaga, pero ninguno ha mostrado su mejor versión. El de Gandía tuvo un complicado inicio de temporada con varios errores que le dejaron señalado y le sacaron del once mientras que el malagueño ha estado condicionado por dos lesiones musculares que le han hecho perderse diez partidos de los quince disputados hasta el momento. Caso a parte es el de Julián Delmás, que no ha presentado batalla en la titularidad a Iván Calero además de sufrir una lesión que le cortó el ritmo. En la sala de máquinas, la triple sanción de Damián Musto ha dado lugar a la entrada de compañeros menos habituales, pero ni Sangalli ni Tejera han estado al nivel para quedarse con el puesto. El ‘txuri urdin’ se ha convertido en una buena opción para Carrión en las rotaciones, pero no consigue dar el paso al once inicial mientras Tejera se ha visto lastrado por una lesión. Por último, los extremos son la posición que más dudas genera del equipo albinegro. La zona más poblada de la plantilla cartagenerista es también la menos prolífica, ya que ni Ferreiro, ni Franchu, ni Isak, ni Arribas, ni Jaime Romero ni mucho menos Sanghyeok Lee han supuesto un impacto verdadero en el rendimiento del grupo. Los tres primeros han experimentado lesiones que han cortado su progresión y adaptación al equipo y los tres últimos han mostrado falta de ritmo competitivo jugando poco, muy poco y nada, respectivamente. El calendario se aprieta y la Copa aumenta la carga de partidos, por lo que el Cartagena necesita refuerzos para mantenerse en lo alto de la clasificación. Si no los encuentra en su propia plantilla, deberá salir al mercado de invierno.