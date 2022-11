Si buscamos la palabra ‘fantasma’ en el diccionario de la RAE, la segunda definición del término nos vendría a la perfección para explicar el partido que este domingo disputaba el Real Murcia en el campo de La Nucía y que acabó con 0-0 en el marcador.

Porque, según la Academia, podemos utilizar fantasma como adjetivo para definir algo ‘falso o irreal’, y tan falsa o irreal fue la decisión que tomó el colegiado del encuentro al no dar como gol una falta lanzada por Ganet que cruzó la línea como falso e irreal fue el juego desplegado por los granas en ataque.

Y viendo la trayectoria murcianista en las últimas cinco jornadas, en las que solo se ha logrado una victoria, más grave es lo segundo que lo primero. Porque si el colegiado no dio validez a la acción de Ganet en el minuto 52 puede ser por un error humano, fallo que cualquiera puede cometer, pero que el Real Murcia sume y sume jornadas sin ser capaz de generar un remate dentro del área es para reconocer de una vez que o algo se está haciendo mal en el trabajo diario o algo se hizo mal el pasado verano en la construcción de la plantilla.

Como el tanto de Ganet no subió al marcador, el Real Murcia se conformó con un 0-0 tan decepcionante como el juego desplegado este domingo por los granas. Porque en un partido condenado al empate sin goles visto lo visto por unos y otros, el equipo grana quedó además señalado por no intentar algo más, por no salir a comerse el mundo para intentar lamerse la herida después del 1-4 encajado hace una semana en Nueva Condomina.

Si el Real Murcia estaba dolido en su orgullo por esa goleada en casa, no se notó en su salida al campo. No se vio a un equipo dispuesto a enmendar sus errores, no se vio a un equipo valiente, no se vio a un equipo conjuntado... Aunque esto último no es sencillo de conseguir cuando no hay semana sin cambios constantes en el once.

Regresó Ganet tras cinco jornadas como suplente y Alberto González tras dos en el banquillo.Por contra, desaparecía Pedro León por problemas físicos. No perdió su sitio un Miguel Serna que si sigue dando síntomas de nerviosismo nadie va a poder garantizarle el puesto mucho más tiempo. Sí quedó señalado Mario Sánchez, quien, ya en la convocatoria, no fue titular ni con Javi Rueda lesionado, optando Simón por cambiar de banda a Alberto López. Arnau Solá ocupó el lado izquierdo.

Y la enésima vuelta de tuerca tampoco funcionó. Ni una ocasión clara de gol generó el Real Murcia en la primera parte. Miku, que bien podría ser el protagonista de la siguiente entrega de ‘Buscando a Willy’, ni apareció y Zeidane no es ni la sombra del jugador que sorprendió en la segunda vuelta del pasado curso. Solo Arnau Ortiz intentó agitar al equipo, pero el catalán acaba pagando su individualismo, algo que además cuesta muy caro a un Murcia al que ya de por sí le cuesta llegar al área.

Y si los que pensaban que ese error ya de base se corregiría con la vuelta de Ganet al once, de inicio se equivocaron, porque el ecuatoguineano no fue la pócima mágica a la que se agarran algunos para cuestionar la suplencia del jugador. De hecho, en la primera parte, tras una falta a Arnau, aparecía una oportunidad perfecta para encarrilar el encuentro, pero el ‘10’ grana no fue capaz ni de superar la barrera.

Lo mejor que podía pasar era que el árbitro señalase el descanso. No porque La Nucía apretase al Real Murcia, sino porque a los pocos minutos del inicio ya se veía que era un partido de esos en los que no va a pasar nada ni aunque se esté jugando varios días seguidos. Porque si el Real Murcia sigue sin datos suficientes para conectar el GPS que le lleve al área; La Nucía, que hizo daño por banda, tampoco optó por las mejores soluciones cuando se acercó a la meta de Serna.

Si alguien pensaba que las urgencias de ambos iban a cambiar el guion del partido en la segunda parte se equivocó. Los de Ferrando, pese a estar en zona de descenso, siguieron espesos; y el Real Murcia, obligado a hacer a domicilio lo que no hace en casa, nunca dio sensación de querer ir a ganar el partido. Y eso que en el primer tramo de la segunda parte, los murcianistas vivieron sus mejores minutos.

Con más presencia en el centro del campo, ganaron metros y se acercaron tímidamente a la portería de Facundo, pero nadie fue capaz de cruzar la línea que marca el área. Ni con centros generó peligro el Real Murcia, confirmándose como un equipo fantasma en ataque.

Tan fantasma como la acción que pudo cambiar el partido pero que no lo cambió. Porque coincidió ese momento de desperezar grana con la acción polémica del choque. Fue una falta lanzada por Ganet que Facundo sacó de dentro pero que el colegiado no consideró que había cruzado la línea. Ante la duda, algunos aficionados no tardaron en tirar de fotos y de capturas de pantalla para intentar demostrar el error del árbitro.

Sin VAR al que agarrarse, solo tocaba dejar atrás el cabreo y seguir insistiendo para que llegase el gol que sí subiera al marcador, pero ni subió el tanto fantasma de Ganet ni subió otro, porque en los cuarenta minutos restantes no hay ni una acción que recordar en el ataque grana. Acercamientos, sí; ocasiones, no.

Ya se encargó de ello Mario Simón. Que cuando decidió mover el banquillo fue para dar vida a La Nucía. Aunque en el primer cambio saltaba al campo Pedro León, fue en la segunda ventana, en la que entraron tres jugadores, cuando el Real Murcia renunció a ganar si es que alguna vez había entrado ese objetivo en sus planes.

Simón daba la alternativa a Aguza y Armando, dejando claras sus pretensiones, y sus jugadores le hicieron caso. Valía el empate y el empate se salvó. De lo que no se salvó el Real Murcia es de escapar de una dinámica negativa que hace que solo se hayan sumado cinco puntos de los últimos 15 posibles.

Mario Simón acabó el partido con «una sensación agridulce». El técnico grana, que destacaba el dominio de los granas con el paso de los minutos, consideraba que «hemos merecido más de lo que nos llevamos. Un punto es poco». Según decía el madrileño, tras veinte y veinticinco minutos, «hemos cogido las riendas del partido. Los partidos hay que madurarlos, sabemos que este campo es complicado y hemos hecho un gran esfuerzo a nivel de trabajo».

Mario Simón también habló de la jugada polémica del partido. Un gol fantasma que el colegiado consideró que no había entrado. El técnico decía que «en el campo me ha dado la impresión de que entra clarísimo, pero es que las imágenes demuestran que entra y bastante».

Comentando que le «duele» que no se hubiese dado gol en esa acción de Ganet, Mario Simón añadía que «nos vamos pensando que el punto obtenido es muy poco». Y es que para el técnico grana «hemos hecho un buen trabajo defensivo, solo hacía falta refrendarlo con un gol que nos diera la victoria»

Una de las ausencias más destacadas en el once fue la de Pedro León. El técnico explicaba que el muleño había tenido molestias toda la semana. «No íbamos a arriesgar con un jugador tan importante», añadía.

Poniendo «una nota alta» al equipo «pese a no ganar», Mario Simón también destacaba el trabajo de Arnau Solá y de Alberto López en bandas. También defendió el momento en el que realizó los cambios al considerar que hasta ese instante el equipo estaba jugando bien.