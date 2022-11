El FC Cartagena no consigue pasar del empate en el Anxo Carro frente al Lugo a pesar de comenzar por delante en el marcador gracias al tanto de Ortuño de penalti. Chris Ramos puso las tablas con un fuerte remate de cabeza y el cuadro albinegro no supo generar lo necesario para llevarse los tres puntos en la segunda mitad. No pudo aprovechar el Cartagena la superioridad numérica durante 15 minutos que le ofreció la roja directa de Alberto Rodriguez, que lesionó a Jairo, y la expulsión de Alcalá en el descuento deja al equipo de la ciudad trimilenaria con la defensa tocada para la siguiente jornada, tras el parón por la Copa del Rey.

La lluvia de Lugo enfrió al FC Cartagena en el inicio del partido y los locales aprovecharon para llegar a la portería defendida por Aarón Escandell. Solo tardó dos minutos Zé Ricardo en probar al guardameta albinegro después de una internada por la izquierda y un fuerte golpeo al palo corto, pero el valenciano respondió bien repeliendo el cuero. Despertó el cuadro de Luis Carrión hacia el minuto 10 y tanto Jairo como Calero dieron salida al equipo. Tras el primer córner a favor del Cartagena, Ortuño tuvo el primer disparo albinegro voleando un balón suelto que se fue alejado de la meta. Con un balón largo de Alcalá llegó la primera jugada clave del encuentro: Ortuño bajó la pelota en la frontal, se giró hacia portería y cuando ya pisaba área, Neyder Lozano le hizo una torpe falta que fue señalada como penalti por el colegiado Andrés Fuentes Molina. El delantero yeclano no dudó y le pegó fuerte a la izquierda para superar a Óscar Whalley y poner el 0 a 1 a los 15 minutos de partido. El gol reactivó a los locales, que se sintieron obligados a responder y así lo hicieron. Cogió el balón el equipo de Hernán Pérez y comenzó a centrar buscando a su delantero. Parecía no funcionar su idea, hasta que una desafortunada jugada se convirtió en el tanto del empate. Mikel Rico despejó una pelota suelta con la mala suerte que golpeó a Ortuño y quedó perfecta para Cuellar en banda izquierda. Tuvo tiempo el extremo para pensar y centrar con precisión a un Chris Ramos que atacó el balón de cabeza entre centrales y le imprimió fuerza para mandarlo al palo largo, imposible para Aarón después del rápido bote sobre mojado. Continuó mejor el cuadro albivermello y Cuellar tuvo una clara ocasión para poner por delante a su equipo. El enésimo balón aéreo puso en problemas a la zaga albinegra y Carbó la bajó en la frontal para ponerla en ventaja a Cuellar dentro del área. Disparó cruzado el boliviano y la pelota salió rozando el palo largo. En una salida rápida tuvo el Cartagena una ocasión similar cambiando el juego hacia Jairo, que disparó con fuerza encontrando la buena parada de Whalley. Pudo cambiar el partido el Cartagena en una buena jugada de Ortuño, que se plantó solo ante el portero después de la pared con De Blasis al borde del área, pero se equivocó en la definición con su pierna mala y la envió al lateral de la red cuando Franchu esperaba el balón en boca de gol. Con empate terminó la primera mitad y, en la reanudación, Calero amenazó con un disparo lejano que se marchó cerca de la escuadra, sin embargo, no pudo generar peligro de manera constante el equipo cartagenero. No fue hasta la hora de juego cuando, de nuevo Ortuño, se acercó al gol con un remate de cabeza perfecto que Whalley detuvo con un paradón. Con otro disparo de Calero a las manos del portero terminaron las opciones en ataque del Cartagena, que no aprovechó tampoco la superioridad numérica ofrecida por la expulsión de Alberto Rodríguez en el 75. Jansson salió por el lesionado Jairo, a consecuencia del entradón que terminó con Alberto expulsado, y Sadiku entró por Mikel Rico, pero no pudieron cambiar el sino del partido más allá de algunos acercamientos a portería infructuosos. Lo intentó hasta el final el Cartagena, pero solo sacó conclusiones negativas de la segunda mitad, ya que, además de la lesión de Jairo, Alcalá fue expulsado por roja directa en el descuento. FInalmente el encuentro terminó con empate y el Cartagena saca un punto del Anxo Carro tras noventa minutos muy complicados antes del parón por la Copa del Rey.