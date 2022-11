Atendiendo al titular escogido para esta crónica, no sería descabellado pensar que es desacertado por la racha que acumulaba el UCAM Murcia. Es cierto que no perdía desde el 18 de septiembre, pero también lo es que en ese periodo tan solo ha ganado dos partidos. Y es que, ante el Atlético Sanluqueño, el cuadro universitario recordó al equipo apático de principio de temporada. Un conjunto con poca mordiente arriba y que, sin ser netamente inferior a su rival, perdió mostrando muy pocos argumentos.

Poco se vio del equipo que maravilló ante el Betis Deportivo la semana pasada y que parecía reaccionar con su segunda victoria consecutiva. No consiguió Jorge Romero darle continuidad a la buena racha conseguida y sumó su primera derrota desde que cogió las riendas del banquillo universitario. Es tan solo una derrota, en un campo complicado en el que se podía perder. Pero el cómo también importa. Y más en un equipo diseñado para luchar por la primera plaza. Este sábado, el equipo no demostró ser un transatlántico de la categoría. De hecho, parecía más un barco pesquero. Quitando los 15 primeros minutos de la segunda mitad, en los que la superioridad universitaria sí fue bastante evidente, no fue mejor que su rival en apenas ningún momento. A su favor hay que decir que no fue mejor, pero tampoco fue excesivamente peor. Pero lo justo para merecer la derrota.

Una victoria en El Palmar significaba un empujón definitivo. Pero lo cierto es que, el UCAM Murcia, pareció no salir muy decidido a por ella. Al menos, en la primera mitad. No firmó ni un disparo entre los tres palos y todas las llegadas que acumuló fueron cómodamente contestables por la zaga local. Posicionalmente, estaban bien plantados, más que el Atlético Sanluqueño, pero la bombilla se apagaba al cruzar la línea del centro del campo.

Se apoyó mucho el UCAM Murcia en la banda izquierda, con David Luna y Alfredo Gutiérrez. Fueron los más activos en la primera mitad, pero no estuvieron excesivamente acertados. Aunque es cierto que la más clara para los murcianos vino de la bota del extremo, que recortó hacia dentro y su disparo se marchó desviado por poco. Fue la primera llegada (en el minuto 17) y casi la última importante del UCAM en los primeros 45 minutos, que dejaron mucho que desear.

Aprovechó el Atlético Sanluqueño una de las pocas opciones que tuvo en el primer tiempo para adelantarse en el marcador pasada la hora de partido. Gonzalo Poley lanzó un pase teledirigido de más de 50 metros, Zeki la pinchó a la perfección, la puso templadita por la línea de fondo y Jaime López llegó como un avión para hacer de cabeza el 1-0. Un gol de superior categoría en un partido, que hasta ese momento, estaba siendo de inferior categoría.

Espejismo tras el descanso

El UCAM Murcia comenzó con otra intensidad en el segundo tiempo. Comenzó a embotellar al Atlético Sanluqueño y llegaba al área con muchos más jugadores. Tuvo varias llegadas con peligro. Manu Ramírez estuvo a punto de hacer el empate de gol olímpico, pero Javier Olmedo salvó el disparo en línea de gol.

Los de Jorge Romero hicieron 15 minutos muy buenos tras el descanso, pero fueron un espejismo. Todas las luces se apagaron y solo siguió brillando Samu Mayo, que dominó toda la medular. El canterano fue la noticia más positiva dentro del partido que realizó el UCAM Murcia. Desde la posición de pivote, cortó, distribuyó y llegó al área en alguna ocasión. Aprovechó la oportunidad el jugador del filial, que a buen seguro volverá a tener presencia a corto plazo con el primer equipo.

Después de esa falsa reacción, el partido volvió a la igualdad dominante durante casi todo el partido. Salvó varias Pau Torres y también lo hizo Javi Olmedo, que entre calambres, se convirtió en héroe con un paradón a Chuma en el descuento.

Imagen insuficiente de un UCAM Murcia obligado a ofrecer mucho más. Repito. Se puede perder. Son solo tres puntos. Pero la imagen es un aspecto a cuidar para los universitarios. Un equipo llamado a dominar el grupo que, de momento, no está respondiendo a las expectativas.

Romero: «No me preocupa tanto el juego, pero sí que salgamos al campo queriendo ganar»

Jorge Romero sumó su primera derrota en el banquillo universitaria. A pesar de no sentirse inferior al rival, fue consciente de las imprecisiones de su equipo. «No hemos estado del todo precisos, es lo que ha marcado la diferencia. Hemos tenido el control del juego en la posesión y en tres cuartos, pero nos ha faltado ese último pase. Demasiadas impresiciones. No siento que hayamos sido inferiores, y ellos han acertado y nosotros no», explicaba.

El técnico andaluz también habló sobre el hambre de ganar, algo que en su equipo no es negociable. «La necesidad cuando íbamos perdiendo ha generado que el juego fuera mucho más dinámico, más fluido. No me preocupa tanto que el juego unos días no sea tan fino, pero sí que salgamos al campo queriendo ganar y jugar. Eso lo quiero ver en mi equipo siempre. Pero esto es como todo, hay mucha igualdad. Hay días que jugaremos bien y no ganaremos y al contrario», sostenía.

Tuvo buenas palabras sobre Samu Mayo en su debut tras el gran partido realizado. «Era su debut. Es un chaval tranquilo, que afronta los partidos con mucho temple, lo ha demostrado en todos los entrenamientos. Creo que nos va a ayudar mucho», finalizó.