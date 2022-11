El STV Roldán vuelve a competir en el Gabriel Pérez, el pabellón roldanense que acoge este domingo la séptima jornada de liga ante el actual líder, el Atlético Navalcarnero. Las pachequeras tienen la oportunidad de derrotar al conjunto que ocupa la primera posición de la clasificación, y lo harán a las 12:00 horas (Live Vuvuzela).

Las murcianas llegan al encuentro en buena forma tras haber ganado sus dos últimos encuentros, uno de ellos de liga ante el Juventud d’Elx, donde golearon con 0-5. Después se llevaron el triunfo ante Segosala en el partido de la primera ronda de la Copa de la Reina, encuentro que estuvo más reñido y donde consiguieron vencer en los últimos minutos por 1-2.

Las roldanenses quieren volver a retomar el vuelo y colocarse cuanto antes en posiciones altas de la liga. Para ello necesitan seguir corrigiendo los fallos que cometen en muchos partidos, que es lo que le está frenando.

Actualmente el STV Roldán cuenta con once puntos, estando cerca de los puestos de play off. Al conjunto de Roldán solo le vale ganar y no dejarse más puntos.

El pasado martes el STV Roldán venció al Segosala en los dieciseisavos de la Copa de la Reina. Un partido tenso y muy reñido, en el que las murcianas lograron llevarse en los últimos minutos anotando el segundo y venciendo por la mínima. El conjunto pachequero ya conoce quien será su próximo rival en esta competición. Las murcianas se medirán en octavos de final al Almagro, el día 6 de diciembre en el Pabellón Gemma Arenas.

El Atlético Navalcarnero, el dominador de la liga las últimas temporadas, vuelve a liderar la Primera División femenina, en esta ocasión lo hace empatado a puntos con el campeón de la pasada campaña, Pescados Rubén Burela, ambos con 18 puntos.

No es la primera vez que el STV Roldán se lo pone difícil al conjunto madrileño. En la pasada campaña las murcianas llegaron a semifinales de la Copa de la Reina y se midieron al Atlético Navalcarnero. El encuentro se marchó hasta la tanda de penaltis, pero por desgracia fueron las de Madrid quienes se llevaron el pase a la final, pero el STV Roldán les puso contra las cuerdas en algunos tramos del encuentro.