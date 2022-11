El STV Roldán cayó derrotado ante el Atlético Navalcarnero (0-4). Al conjunto murciano se le puso cuesta arriba el partido desde el minuto 1, ya que al sacar de centro Futsi hizo el primer gol, y en el minuto cinco hicieron el segundo. En la segunda mitad el Roldán buscó hacer un gol para recortar distancias, pero el conjunto madrileño estaba siendo superior y en los minutos finales sentenció el choque anotando dos goles más y dejando al STV Roldán sin opciones a puntuar.

El partido no empezó de la mejor manera para el STV Roldán. Ni seis segundos tardó el Atlético Navalcarnero en hacer el primer tanto del encuentro, sacaron de centro y Ari vio como el equipo murciano no estaba bien colocado, y se sacó un disparo potente desde su propio campo que sorprendió a la guardameta Cristina, que estaba adelantada, y vio como ese balón se colaba dentro de los tres palos.

El STV Roldán después de ese duro mazazo inicial intentó recuperarse y no tirar la toalla. Necesitaba rehacerse y no derrumbarse ya que tenía que puntuar, tenía que llevarse los tres puntos ya que no le están yendo las cosas tal y como se esperaba después del final de la pasada temporada donde fueron invencibles.

En el minuto cinco la propia Ari, volvió a hacer más grande la herida, anotando el 0-2, y su segundo gol en para su cuenta personal. Un asedio por parte del conjunto madrileño acabó en un despeje del balón por parte del STV, que recogió Ari y tocó con su compañera Ame, que, con mucha calma y una gran visión, vio como Ariane se metía entre varias jugadoras, y le metió un pase a la frontal del área para que esta reventase la bola y la mandase a la propia escuadra. El Atlético Navalcarnero se puso dos por encima en menos de cinco minutos.

El Roldán después de recibir ese jarro de agua fría que supuso el segundo tanto de las madrileñas, tiró de fuerza y empezó a atacar y a llegar más a campo rival. El conjunto murciano lo intentó por todos los lados, pero el Futsi estaba muy bien situado y evitó que las pachequeras recortasen distancias. No hubo tiempo para más y ambos equipos se marcharon a los vestuarios, tiempo que usó Joaquín Peñaranda para dar instrucciones y corregir los errores cometidos.

En la segunda mitad el STV Roldán salió motivado, buscando hacer un gol rápido que recortase distancias en el marcador. Comenzó muy echado para adelante, presionando y con una rápida salida de balón y acabando jugadas, lástima que la defensa madrileña estaba siendo impecable y consiguió evitar el ataque murciano.

Pero poco duró ese intento de hacer gol ya que en el minuto 34 Irene Córdoba hizo el tercero para el Atlético Navalcarnero. Una jugada en segunda instancia ya que primero lo intentó Ari, pero Cristina blocó l tiro, Ana Luján se hizo con el esférico en la banda izquierda y metió un pase de la muerte para que su compañera Irene sumase un gol más para la cuenta de Futsi.

Y un minuto más tarde, el Atlético Navalcarnero sentenció el partido con un golazo de Ana Luján. El conjunto madrileño salió rápido desde su campo y mandó una pelota por alto a la banda derecha donde estaba Ana, que dejó que el esférico botase y con pierna derecha se sacó un zapatazo que fue directo al fondo de la red.

El STV Roldán intentó hacer un gol, ya que estaba en juego de cinco, pero no pudo ser y el Atlético Navalcarnero se llevó la victoria y los tres puntos en el pabellón Gabriel Pérez ante un conjunto pachequero que lo intentó, pero se vio superado por las madrileñas.