El Anxo Carro se ha convertido en un fortín para el Lugo ante el Fútbol Club Cartagena, que cayó en sus dos visitas al estadio del conjunto gallego, en el que ambos equipos cerrarán este lunes la decimoquinta jornada de LaLiga SmartBank.

La primera visita del Cartagena al Lugo, el 24 de mayo de 2021, resultó trascendental para los rojiblancos, que se llevaron la victoria (2-1) en la penúltima jornada del campeonato y salieron de las posiciones de descenso para llegar al último partido dependiendo de sí mismos para lograr una permanencia que certificaron en Vallecas.

Un doblete de Gerard Valentín, que la temporada pasada fue traspasado al Huesca, fue clave para que los lucenses se llevaran el triunfo ante los cartageneros, que acortaron distancias en el minuto 71 por medio de José Ángel. El choque fue intrascendente para el FC Cartagena, que ya tenía asegurada la permanencia.

En la segunda visita del Cartagena al Anxo Carro, el Lugo también sacó adelante el partido gracias a un solitario tanto de Xavi Torres. El veterano centrocampista no podrá repetir este lunes ya que se perderá la cita con el Cartagena tras haber visto la quinta amarilla de la temporada en la anterior jornada, ante el Eibar en Ipurua.

Las dos victorias lucenses en su campo ante el Cartagena tienen su contrapunto con los resultados que cosechó en sus visitas al equipo cartagenero, que también cuenta por triunfos sus partidos como local frente a los gallegos. En la temporada 2020-2021, los cartageneristas vencieron en el Cartagonova por (2-1), idéntico marcador al que se registró el curso pasado. Los albinegros, que cuentan con 24 puntos, quieren romper mañana esa racha negativa en Lugo y hoy estarán muy pendientes de lo que ocurra en los partidos Las Palmas-Eibar o Real Oviedo-Granada.

Quejas del técnico del Lugo

Al igual que ha hecho Luis Carrión en varias ocasiones, el entrenador del Lugo se ha quejado de algunas polémicas actuaciones arbitrales. Incluso el club lanzó un comunicado, donde pedía «la unificación de criterios de las decisiones arbitrales» y reclamaba «mayor transparencia de las situaciones de intervención del VAR». Hernán Pérez, por su parte, manifestó que «estoy muy enfadado con las últimas situaciones. Apoyo al 200% el comunicado del club. Espero que no nos pase más. Me enfado, no dormimos gracias a eso. Creo que merecemos, al menos, cuatro puntos más de lo que tenemos», dijo en rueda de prensa, donde puntualizó que «el VAR siempre cambia la decisión. Hemos tenido muchas situaciones, durante muchos partidos: goles anulados, entradas durísimas sin penalización, expulsiones dudosas... Es mucho», concluyó.