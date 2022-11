La temporada 2022 de Carlos Alcaraz ha llegado a su fin. El jugador, a través de un comunicado en las redes sociales, anunció a primera hora de este sábado que deberá estar seis semanas de baja, por lo que no podrá estar en las Finales ATP de Turín ni en la fase final de la Copa Davis que se jugará en Málaga, lo que supone un gran revés tanto a nivel personal como para el equipo español que capitanea Sergi Bruguera.

El equipo médico que vela por Carlos Alcaraz le realizó un examen para determinar el alcance de la lesión que le obligó a retirarse en el encuentro de cuartos de final en el Masters 1.000 de París-Bercy ante el norueno Holger Rune. Durante el primer set que perdió empezó a notar unos problemas en el abdomen que le impedían sacar bien. El doctor Juan José López Martínez y el preparador físico Juan José Moreno estuvieron con el jugador, determinando que sufre un «desgarro muscular en la musculatura oblicua interna de la pared lateral abdominal izquierda. El tiempo de recuperación estimado es de seis semanas», decía el comunicado.

Por tanto, Carlos Alcaraz se perderá las Finales ATP, en las que iba a participar por primera vez y en las que tenía que defender su número uno del mundo, y también será baja en la fase final de la Copa Davis que se disputará a finales de noviembre en Málaga. La reaparición de Carlos Alcaraz, si todo transcurre según lo previsto por los médicos, se producirá del 16 al 18 de diciembre en un torneo de exhibición, el Mubadala World Tennis, que se celebrará de Abu Dhabi. «Desgraciadamente no podré estar en las ATP Finals ni en las Finales de la Copa Davis. Es un momento duro y doloroso perderme estos dos eventos tan importantes para mí, pero solo queda ser positivos y pensar en recuperarme bien. Gracias por el apoyo», añadió.

Depende de Nadal y Tsitsipas

Después del partido en París, Alcaraz, quien este sábado estuvo en el Murcia Club de Tenis viendo la final del Campeonato de España por equipos de Primera, explicó qué le había ocurrido: «No me puedo estirar. Quiero decir, no pude servir bien, no pude golpear mi derecha y cuando giro el cuerpo siento dolor, siento el abdomen en todos los movimientos y estaba jugando pensando en eso y sintiendo el dolor así que fue mejor retirarme», explicó, para añadir seguidamente que «es la primera vez que siento este problema, aunque es una zona en la que tuve problemas en el pasado», comentó.

De esta forma, Alcaraz, que tiene garantizado una semana más el número uno del mundo, depende de lo que hagan Rafa Nadal y Stefanos Tsisipas. Su temporada la ha cerrado con 70 partidos disputados, en los que ha logrado 57 victorias por 13 derrotas. En la actualidad cuenta con 6.820 puntos por 5.820 de Nadal.