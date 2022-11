El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha fallado desfavorablemente contra el ciclista colombiano Nairo Quintana, que queda descalificado del Tour 2022, carrera que acabó en sexta posición, pierde los puntos conseguidos en la prueba y además debe abonar una multa cercana a los 5.000 euros.

El corredor había apelado al organismo judicial deportivo que, como siempre suele ocurrir, emitió un veredicto favorable a una federación olímpica y no atendió a los argumentos personales del deportista, sobre todo si la circunstancia que se juzga está relacionada con la farmacología. Quintana presentó restos de tramadol en un control antidopaje del Tour. Este calmante no está permitido tomarlo en competición, aunque no se considere una sustancia dopante. Por lo tanto, el ciclista puede seguir compitiendo aunque pierde los resultados y los premios conseguidos en la carrera donde apareció el fármaco.