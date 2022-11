Carrión encuentra el camino

Fútbol Club Cartagena y Málaga prometían un partido de alto nivel y no defraudaron sobre el césped. La mala situación clasificatoria de los andaluces acompañada del regreso de Rubén Castro al Cartagonova añadió picante a un encuentro que no necesitaba de alicientes y el templo albinegro guio a los suyos sin la ayuda de la ‘Curva’ hacia una victoria fundamental en la consecución de su objetivo de salvación y también de la lucha por el play off. La igualdad fue la tónica dominante del tramo inicial de partido, pero la expulsión de Esteban Burgos decantó totalmente la balanza para los locales, que se mostraron ansiosos antes de lograr el primer tanto, de Alfredo Ortuño, y tras el empate de los blanquiazules. No obstante, acertó de pleno Luis Carrión en su lectura del partido y brilló Pablo De Blasis para conseguir tres puntos de oro gracias al tanto de Jansson.

El encuentro entre cartageneros y malagueños comenzó con mucha intensidad e igualdad sobre el césped. Los visitantes quisieron la pelota en los primeros instantes, pero el Cartagena se impuso y le mostró al Málaga su intención de acaparar la pelota con largas posesiones a lo ancho del campo. No obstante, no consiguió conectar con los hombres de arriba y no se vieron llegadas en los primeros diez minutos de partido. Fue Tejera el que abrió las hostilidades con el primer disparo desde lejos y respondió el cuadro blanquiazul con varios centros peligrosos al área que no encontraron remate.

Continuó mejor el equipo de Pepe Mel cerca del cuarto de hora y Escandell tuvo que salvar un balón en la línea tras el centro de Luis Muñoz desde línea de fondo y el remate en el balcón del área pequeña de Rubén Castro. Le salió centrado el frentazo al canario y Aarón respondió con reflejos en la más peligrosa del Málaga en la primera mitad. Le estaba funcionando a los malaguistas el juego exterior y Chavarría apuró línea de fondo de nuevo para centrar con peligro un balón que terminó sacando Pablo Vázquez bien situado, sin embargo, las tornas del partido cambiaron drásticamente en una acción sin aparente peligro.

Sadiku peleó un balón a la desesperada en zona de ataque y Javi Jiménez jugó hacia Esteban Burgos sin precisión proporcionando una asistencia de lujo a Pablo De Blasis, que seguía la presión desde cerca. El argentino le ganó la posición a Burgos y el central no tuvo más opción que agarrarlo antes de que se plantara solo ante Rubén Yáñez. La jugada no dio lugar a dudas: tarjeta roja para el defensor y una peligrosa falta en la frontal del área que Tejera no pudo aprovechar. Tenía 70 minutos por delante el Cartagena con un hombre más y pronto comenzó el asedio albinegro sobre el área blanquiazul.

Jairo desbordó con velocidad por la izquierda en varias ocasiones buscando los remates de sus compañeros. Uno de ellos lo tuvo que salvar Juande cuando Sadiku ya se relamía en el área pequeña y otro lo sacó Yáñez con dificultades. Por la otra banda, el bombardeo corrió a cargo de Calero, que sirvió un centro templado para la chilena sin éxito de Sadiku y que probó suerte recortando hacia el centro y disparando con potencia para ver cómo el balón salía rozando el palo largo.

Franchu, en su primera titularidad del curso, aportó mucha chispa y generó peligro con un disparo tocado por un defensor que obligó al guardameta a intervenir, pero el Málaga supo contemporizar el partido para detener la insistencia albinegra en los últimos diez minutos de la primera mitad. Sin poder aprovechar el Cartagena la superioridad numérica se marchó el partido al descanso, pero no tardó el equipo de la ciudad trimilenaria en abrir la lata en la reanudación.

Leyó Luis Carrión el momento del partido a la perfección y dio entrada a Alfredo Ortuño tras el descanso retirando del campo a Pedro Alcalá, con más dificultades con espacio a su espalda y añadiendo un hombre al ataque. Su intervención cambió el partido, ya que solo necesitó Ortuño cinco minutos para marcar el 1-0. Pablo De Blasis recibió en el vértice izquierdo del área grande, se giró y puso un caramelo a la línea del área pequeña, donde entró el delantero yeclano en plancha para provocar el error de Yáñez y adelantar a los suyos nada más entrar.

Los cartageneristas continuaron buscando el segundo y el propio De Blasis lo tuvo en sus botas después de recortar por toda la frontal del área y disparar con mucha fuerza, pero Yáñez realizó la parada de la jornada para evitarlo. Gracias a ello encontró el Málaga el gol del empate de forma muy desafortunada para el Cartagena: la presión de Cristian provocó el error de Jairo en la salida, Luis Muñoz internó al área y su centro despejado cayó de nuevo a Cristian, sin marca en el punto de penalti, para su disparo franco, que entró tras tocar en un defensor para convertirse en el 1 a 1.

El nerviosismo se apoderó entonces de los albinegros, que no encontraron el hueco en la defensa rival. Entraron Sangalli y Jaime Romero por Tejera y Franchu, pero no tuvieron demasiado impacto en el juego de su equipo. El que sí tuvo el mayor impacto posible fue Isak Jansson, que ingresó en el 76 y marcó el tanto de la victoria en el 77: el ‘chiquito’ recibió en el centro y picó la pelota en la frontal del área grande para que el sueco la parase con un pie y la golpease con el otro encontrando el hueco en la escuadra izquierda de la portería de Yáñez y logrando el 2 a 1 final.

No hubo tiempo para más a pesar de los seis minutos de añadido y el cuadro cartagenero se hizo con los tres puntos. Se coloca con 24 unidades, a solo dos del ascenso directo y en quinta posición a la espera de que finalice la jornada.

El preparador del FC Cartagena, Luis Carrión, compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Municipal Cartagonova para explicar sus sensaciones del partido al término de los noventa minutos. El de Barcelona explicó las claves del encuentro y las dificultades de su equipo. "El partido se ha puesto difícil porque teníamos dominio, pero nos ha costado encontrar el gol. Cuando lo hemos conseguido hemos tenido diez minutos muy buenos para finalizar el partido, pero con el empate nos ha entrado el nerviosismo. Gracias a Dios hemos estado bien en esa acción para marcar el segundo", afirmó.

Consciente de la condición de favorito para llevarse el partido tras quedar con un jugador más, Carrión valora el trabajo de su rival. "La expulsión cambia el partido. Estaban bien plantados y nos estaba costando. Cambia todo, como a nosotros en Las Palmas, y hemos sabido aprovecharlo", aseguró.

El error de Jairo en el gol del empate pudo costar dos puntos, pero Carrión pone el foco en la actitud de los jugadores tras recibir el gol. "No me ha gustado que hayamos estado con la cabeza agachada después de recibir el gol. Cometemos un error que cuesta un gol, pero tenemos que seguir. No voy a crucificar a nadie por un error", aclaró.

Por último, Luis dedicó unas palabras a la ‘Curva Vickers’ después de su huelga de animación en la grada. "Entiendo la queja de la ‘Curva’ y les esperamos porque les necesitamos. Seguramente, con ellos habría habido un mejor ambiente, pero sé lo que reivindican y estoy a su lado", concluyó.