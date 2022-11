El UCAM Murcia CB se ha vuelto a topar con el contratiempo de las lesiones en apenas un mes. Después de perder a James Anderson por una rotura fibrilar en su gemelo, este jueves se cumplieron los peores presagios con la rodilla de Ryan Luther tras el encuentro del pasado domingo ante el Bàsquet Girona. El ala-pívot norteamericano, con pasaporte irlandés, apenas estuvo cinco minutos en pista por una dolencia en su rodilla y el club comunicó que sufre "una rotura parcial en el ligamento lateral interno", por lo que estará de baja entre ocho y diez semanas.

O lo que es lo mismo no volverá a la pista hasta enero. La ausencia de Ryan Luther supone de nuevo poner patas arriba todos los planes del entrenador Sito Alonso a la hora de repartir roles y funciones cuando James Anderson se encuentra a punto de reaparecer en un partido oficial. De hecho, el alero podría tener sus primeros minutos mañana mismo ante el Joventut (20.45 horas, Movistar +) en el Palacio de los Deportes. Aunque, quizá, al contar ahora solo con Nemanja Radovic como único ala-pívot se podría ser más precavido con su regreso. Y es que el exjugador del Anadolu Efes puede ser uno de los candidatos a desempeñar es rol si el UCAM Murcia no decide acudir al mercado de fichajes, algo que no está totalmente descartado al responder desde el club a los últimos infortunios con las lesiones con la incorporación de un nuevo jugador.

Otro de los candidatos, y quizá con más papeletas para asumir ese rol durante el grueso del partido ante el Joventut, es Niels Giffey. El alero alemán llegó para sustituir a James Anderson, aunque puede desempeñar esa función en caso de necesidad gracias a sus condiciones y su acierto en el tiro exterior. La tercera vía pasa por Ilimane Diop, otro jugador con un buenos números y amenaza desde el perímetro, aunque el plan del técnico universitario esta temporada era recuperarlo como pívot en el UCAM, donde destacó en el Baskonia, tras no funcionar en ese rol el pasado curso en el Gran Canaria.