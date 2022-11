El Campeonato del Mundo de motociclismo concluye este fin de semana en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, en Valencia. Y por segundo gran premio consecutivo, habrá cuatro pilotos de la Región en la parrilla de salida, tres en Moto2 y una en Moto3. A Fermín Aldeguer, Pedro Acosta y Ana Carrasco se les volverá a unir Borja Gómez, el joven de 17 años de edad de San Javier que ya estuvo en Malasia, en Sepang, con el equipo FlexBox que dirige el campeón del mundo Sito Pons.

Gómez, que tuvo un ‘accidentado’ estreno debido a que le inexperiencia provocó que cometió una infracción que le costó una sanción de dos ‘long lap’, llega a un circuito que conoce bien. Además, ya conoce mejor la Kalex que pilotará, a la que volverá a subirse por la baja de Jorge Navarro. Pese a los problemas que tuvo en Malasia, el piloto se mostró optimista y afirmó que "en carrera me sentí mucho mejor, pusimos en práctica cosas que vimos en los entrenamientos y pude avanzar mucho, marcando así un ritmo bastante bueno que me hubiese permitido luchar cerca del top 15 si no hubiese tenido que hacer las dos ‘Long Laps’".