El Fútbol Club Cartagena se ve las caras con el Málaga (19.00, LaLiga TV 2) y repite como anfitrión en el Estadio Municipal Cartagonova tras disputar aquí el último partido frente al Granada. La segunda jornada intersemanal del curso, correspondiente a la decimocuarta fecha del campeonato, enfrenta a dos equipos con urgencias por ganar pero en situaciones opuestas: mientras el cuadro albinegro pelea por seguir en la zona de promoción de ascenso, los blanquiazules luchan por salir del último puesto de la tabla, un lugar insólito para el club boquerón. El choque, además, supone el reencuentro de Rubén Castro, Álex Gallar y Manolo Reina con su antigua afición entre diferentes circunstancias. Albinegros y blanquiazules se baten en un duelo que dejará tocado al perdedor y fortalecido al vencedor.

Otro gigante del fútbol español visita el Cartagonova, no obstante, lo hace el Málaga en un momento muy comprometido. Después de coquetear con el descenso durante toda la temporada pasada, en la que terminó salvándose en la penúltima jornada, los malaguistas hicieron borrón y cuenta nueva. El exalbinegro Manolo Gaspar, ahora en la dirección deportiva del club malagueño, encontró salida para quince futbolistas y firmó a otros catorce para conformar una plantilla casi nueva por completo, sin embargo, no ha podido cambiar el rumbo del cuadro boquerón e incluso la situación ha empeorado con respecto al curso anterior. El equipo, que pretende lograr el ascenso de categoría, se encuentra en la última posición de LaLiga Smartbank y debe reaccionar si no quiere dar con sus huesos en Primera RFEF.

Para luchar por el ascenso llegaron a La Rosaleda futbolistas de la talla de Esteban Burgos, Fran Villalba o Fran Sol y, como guinda del pastel, tres exjugadores del FC Cartagena: Manolo Reina, Álex Gallar y Rubén Castro. El portero, de mal recuerdo en la rambla de Benipila por su rendimiento y su relación con la grada, dejó el Mallorca en Primera para unirse al proyecto de Gaspar. El extremo, cedido en Cartagena durante dos años, no renovó con el Girona en su último año de contrato y fue traspasado al conjunto andaluz. Por su parte, el delantero protagonizó uno de los movimientos más polémicos del verano en Segunda y se marchó al Málaga rechazando la oferta de renovación del Cartagena, una acción que la afición entendió como traición. No ayudaron sus declaraciones en su presentación como blanquiazul: "Llevo dos años en mitad de tabla y quiero luchar por estar arriba", afirmó el canario en relación a su tiempo en el Cartagena. Ahora, Rubén está viendo cómo lo que pronosticó se le ha vuelto en contra antes de su regreso a la ciudad trimilenaria.

En cuanto a lo puramente deportivo, los malaguistas suman tan solo dos victorias y tres empates en todo el curso, con ocho derrotas que le han condenado al fondo de la clasificación. El rendimiento del equipo en las primeras seis jornadas terminó con la destitución de Pablo Guede y el nombramiento de Pepe Mel, pero tampoco ha podido el madrileño reconducir la situación. El cuadro boquerón llega a Cartagena tras perder ante Real Oviedo y Eibar por la mínima y con evidentes problemas futbolísticos y anímicos que debe aprovechar el conjunto cartagenero. Por suerte para Mel, tendrá disponible a todo el equipo por primera vez desde que llegó.

El Cartagena, que llega tras el milagroso empate frente al Granada, quiere volver a ganar para seguir enganchado a la parte alta de la clasificación. Para ello seguirá Luis Carrión sin poder contar con Julián Delmás ni Kiko Olivas en defensa, además de Ferreiro, que continúa lesionado y Damián Musto, que vio la quinta amarilla contra el cuadro nazarí. Pese a ello, podría haber rotaciones en el once inicial del cuadro albinegro debido a la acumulación de partidos.

El Fútbol Club Cartagena se enfrenta este viernes al Málaga en el Cartagonova y el ambiente enrarecido de la grada por el veto de LaLiga a los instrumentos de animación llegó hasta la rueda de prensa de Luis Carrión. El grupo de animación ‘Curva Vickers’ se manifestó en contra de la prohibición y anunció su detención de la actividad de animación. Carrión no es ajeno a la situación de su grada e hizo una petición al grupo. "Les pido que estén con el equipo. Me encantaría que el campo siguiera siendo lo que era hasta ahora, donde cualquier rival note cómo aprietan. Estoy seguro que así va a ser, aunque entiendo su postura", aseguró.

El preparador también tuvo un momento para tratar otro tema candente como la vuelta de Rubén Castro al estadio albinegro. El técnico defendió el papel del delantero canario cuando estuvo con el equipo y dejó clara su postura. "Es un jugador que ha hecho historia aquí y no hay que pitar a nadie, pero hay que aplaudir a los nuestros", afirmó. "Tengo ganas de verlo, porque es un buen chaval y nos ayudó muchísimo. En el partido quiero que no le vaya bien y que ganemos nosotros, pero, cuando acabe, le volveré a saludar", añadió.

En cuanto al partido, Luis desveló que no podrá contar con Julián Delmás, Kiko Olivas ni Ferreiro y ha anunciado posibles rotaciones. "Ahora mismo hay gente cansada del otro día y gente que tiene sus posibilidades. En ese baremo veremos quién juega. Decidiremos en función de lo que pueda hacer el Málaga, pero tenemos a todo el mundo bien, incluso gente que está apretando desde el banquillo", reiteró.

Por último, el entrenador analizó a su rival, que se encuentra en una situación complicada, pero que sigue teniendo su peligro. "Tienen al mejor para poder llevarlo, que es Pepe Mel. Ha vivido muchas situaciones como esta y sabe qué hacer. He visto los últimos partidos y contra el Leganés están bien, contra el Oviedo también y contra el Eibar igual. No creo que tengan la puntuación que se merecen por juego y tendremos que estar alerta", concluyó Luis Carrión.