Tres contras de un intenso Lech Poznan fueron suficiente para golear a un desangelado Villarreal, que se mostró incapaz de superar una buena defensa local y de detener las contras del equipo polaco que decantaron el encuentro.

Hasta el 1-0, el Villarreal fue mejor. Tras ese gol, el equipo castellonense dio un paso atrás. Con el 2-0, el tanto clave del partido, todo empeoró y, finalmente, la derrota fue por goleada en un choque en el que nada se jugaba al ser ya primero de su grupo, pero que permitió a su rival acompañarle como segundo en la clasificación para continuar en Conference League.

El Villarreal se mostró superior en el arranque del partido y encontró bien pronto el camino para llegar al área del rival a base de profundidad por las bandas y un buen juego interior. Gracias a ello, disfrutó de un par de opciones para marcar por cuenta primero de Jackson y, después, de Morales.

El manejo del balón en la medular era una de las virtudes del equipo de Quique Setién, pero entre sus defectos estuvo el de exponerse demasiado en defensa, lo que propició algunos contragolpes del Lech Poznan, no muy peligrosos, pero todos ellos ante una retaguardia bastante desguarnecida.

En una de esas llegadas, Valde hizo el 1-0 al aprovechar una salida rápida de su equipo que los hombres de la retaguardia del Villarreal no fueron capaces de neutralizar.

Era el minuto 27 y a partir de ese momento el Villarreal ya no fue el mismo. Aunque la tónica de juego no cambió y suyo fue el dominio de la pelota, los jugadores no mostraron la capacidad ofensiva de la primera media hora y el choque llegó a su ecuador con ventaja para el conjunto local.

El dominio del Villarreal en el inicio de la reanudación duró cinco minutos, hasta que una transición del equipo local propició el 2-0, marcado por Skoras a puerta vacía.

El Lech Poznan, que ya se había replegado en la primera mitad tras el 1-0, incrementó su planteamiento defensivo y se atrincheró en su parecla para no dejar que el rival generara espacios y tratar de volver a sorprender a la contra.

El Villarreal, atascado, no encontraba la forma de crear problemas al rival a pesar de que jugaba muy cerca de su área. Sus remates, no iban ni a puerta.

El monólogo en el que se convirtió en la segunda parte no dio de sí lo suficiente como para que el equipo español llegara al cuarto de hora final del encuentro con opciones de no perderlo.

El Lech Poznan estuvo 28 minutos sin pisar el área de Pepe Reina, desde el 2-0 (m. 50) hasta que en una nueva contra llegó el 3-0 en el 78, lo que cerró un partido en el que los visitantes solo estuvieron a la altura en la primera media hora de juego. Nada de lo que pasó desde entonces hasta el final del encuentro tuvo trascendencia.