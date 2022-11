El Campeonato del Mundo de motociclismo concluye este fin de semana en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, en Valencia. Y por segundo gran premio consecutivo, habrá cuatro pilotos de la Región en la parrilla de salida, tres en Moto2 y una en Moto3. A Fermín Aldeguer, Pedro Acosta y Ana Carrasco se les volverá a unir Borja Gómez, el joven de 17 años de edad de San Javier que ya estuvo en Malasia, en Sepang, con el equipo FlexBox que dirige el campeón del mundo Sito Pons.

Gómez, que tuvo un ‘accidentado’ estreno debido a que le inexperiencia provocó que cometió una infracción que le costó una sanción de dos ‘long lap’, llega a un circuito que conoce bien y donde no tendrá que pasar por la fase de aclimatación. Además, ya conoce mejor la Kalex que pilotará, a la que volverá a subirse por la baja por lesión de Jorge Navarro. Pese a los problemas que tuvo en Malasia, el piloto se mostró optimista y afirmó que "en carrera me sentí mucho mejor, pusimos en práctica cosas que vimos en los entrenamientos y pude avanzar mucho, marcando así un ritmo bastante bueno que me hubiese permitido luchar cerca del top 15 si no hubiese tenido que hacer las dos 'Long Laps'", afirmó.

Primer GP ✅



Hoy en carrera me he sentido mucho mejor, hemos puesto en práctica cosas que vimos en el día de ayer y hemos podido avanzar mucho, marcando así un ritmo bastante bueno que me hubiese permitido luchar cerca del top 15 si no hubiese tenido que hacer las x2 Long Laps pic.twitter.com/ASRCn5t1R3 — Borja Gómez Rus (@BorjaGomez_12) 23 de octubre de 2022

Con solo 17 de años cumplidos el pasado 10 de febrero, el campeón nacional de Supersport en 2021 y subcampeón de Superbikes 1.000 en 2022 con Yamaha Cardoso, tendrá la ocasión de volver a demostrar en MotoGP su calidad, sobre todo de cara a que se le abran puertas en 2023. Ya la temporada pasada estuvo en el Mundial, pero de Superbikes, en la carrera que se celebró en el circuito de Navarra, y ahora, gracias a sus buenas actuaciones, ha llamado la atención de Sito Pons para sustituir al lesionado Jorge Navarro, operado del fémur.

Borja Gómez comenzó a competir a nivel nacional en 2014, logrando la tercera plaza el Campeonato de España de Minimotard 65. En 2015 subió un escalón y alcanzó el segundo puesto. Después de pasar por Supermotard llegó a la Copa Kawasaki en 2019, logrando un meritorio tercer puesto. Su gran envergadura siempre le ha llevado a pilotar motos de cilindrada.

Este año, en su debut en la categoría Superbikes, que se adapta a sus características físicas -mide 1,82 metros-, ha brillado con luz propia en la recta final del Campeonato de España. Comenzó el curso de forma irregular, pagando el peaje de la adaptación, pero ganó siete de las últimas ocho carreras, demostrando el gran talento que atesora. De hecho, si no llega a ser porque no llegó a puntuar en tres citas, habría obtenido el segundo título consecutivo de su carrera, pero se tuvo que conformar con la segunda plaza por detrás de Esteve Rabat.