Desde que comenzase la competición en Primera RFEF, el Real Murcia no se ha bajado ni una semana del tren de cabeza. Quitando el decimocuarto puesto que ocupó tras el empate en su debut frente al Calahorra, los de Mario Simón o han dormido en play off o lo han hecho fuera pero rozando los cinco primeros puestos.

Esa trayectoria en la clasificación refuerza la idea inicial de pelear por jugar la fase de ascenso, sin embargo, la igualdad liguera y la irregularidad de los murcianistas hacen que nadie en Nueva Condomina acabe de dormir tranquilo.

Y es que tras diez jornadas disputadas, el Real Murcia va pasando de una semana buena a otra mala, y Mario Simón no acaba de poner solución a problemas graves y visibles que se repiten desde que se inició el campeonato. Porque la debilidad defensiva, agravada por la inseguridad en la portería, se está convirtiendo en una losa muy pesada para los murcianistas, sin embargo hay otras fallas que impiden ver a un equipo equilibrado.

1. Una fragilidad defensiva que convierte a los granas en el segundo más goleado de la cabeza

Desde hace ya varias jornadas, la defensa grana está en el ojo del huracán, sin embargo, el partido de este domingo ante el Osasuna B se convirtió en la gota que colmó el vaso. Cuando parecía que Mario Simón había logrado cortar el sangrado con un par de retoques, el filial rojillo hizo que volviesen todas las miradas a un línea que, tras diez jornadas, ha demostrado no estar a la altura de Primera RFEF.

Con Manu Pedreño e Iván Casado siendo los últimos en entrar en el once, el técnico grana ya ha probado todas las alternativas de las que dispone en la zaga, llegando a dejar en el banquillo a un Alberto González que había sido su ‘favorito’ desde la temporada pasada. Pero juegue quien juegue, los rivales hacen mucho daño a un equipo que se quiebra especialmente por bandas.

El resultado son los 13 goles encajados en diez partidos, una cifra que convierte a los granas en el segundo equipo más goleado de los diez primeros. Solo el Intercity, con 15, ha recibido más que los granas en este tramo del campeonato.

2. Inseguridad en la portería agravada por el debate abierto por Mario Simón

Si los defensas del Real Murcia andan bajo la lupa, no es muy diferente la situación que viven los porteros. Si el fallo de un guardameta siempre da que hablar, los errores en la portería grana dan para horas de debate. Y todo porque Mario Simón no ha sabido manejar bien la competencia entre Miguel Serna y Joao Costa.

Aunque el murciano comenzó como titular, todos estaban esperando el fallo para que apareciese Joao, y así fue. Tras un error grave de Serna ante el Barcelona B, Simón no dudaba en dar la alternativa a Joao Costa. Sin embargo, al portugués le duró la titularidad dos jornadas. Encajar siete goles en dos partidos no ayudaron, tampoco que Mario Simón sucumbiera a las primeras de cambio a la presión popular y devolviera a la portería al ex del Yeclano.

La decisión de Simón le deja ahora en una situación más que complicada. Porque Miguel Serna no tuvo su mejor día frente al Osasuna B, llegando a encajar hasta un gol olímpico, lo que lleva a pensar que el murciano volverá al banquillo el próximo domingo. Si el técnico mantiene su firmeza, solo faltará saber si jugará Joao o si dará una oportunidad a Gallego.

3. Un equipo que no perdona la siesta en cada partido

En el Johan Cruyff, no había pasado ni un minuto del inicio del partido y el Real Mucia ya iba perdiendo. Ante el Logroñés, los granas pagaron su mal inicio encajando un tanto antes del cuarto de hora y en la segunda, tras remontar, se vinieron abajo consintiendo un 2-2 que parecía definitivo. El Nástic solo necesitó un buen inicio de la segunda parte para encarrilar el triunfo. Y el Osasuna Promesas ya ganaba 0-2 a los siete minutos.

Desde lo ocurrido en Barcelona a lo sucedido este domingo en Nueva Condomina han pasado seis partidos, pero Mario Simón no ha sido capaz de meter en vereda a sus jugadores, que no perdonan su siesta dominical.

4. Un centro del campo que no se impone y que obliga a sobrevivir con individualidades

Quitando dos ratos en el inicio liguero, el Real Murcia ha sido incapaz de ser un equipo vistoso, que mande en el juego y disfrute con el balón. Demasiado miedoso cuando tiene la posesión, mirando más para atrás que para adelante, el centro del campo del Real Murcia es completamente nulo independientemente de los que jueguen, de hecho a Julio Gracia o a Galindo se les elogia más por correr que por su creatividad.

La ausencia de ‘jugones’ convierte al Real Murcia en un equipo roto, disminuyendo hasta anularlas las múltiples alternativas que ofrecen futbolistas como Pedro León, Dani Vega, Arnau Ortiz...

Solo hay que analizar los goles conseguidos hasta el momento. No se recuerda ni uno en jugada combinada. La mayoría han llegado en acciones de estrategia -cuatro de penalti, uno de falta directa y otro en un remate de Miku- o en jugadas individuales -como los anotados por Dani Vega ante la Real, el logrado por Pedro León en Bilbao o el de Ganet frente al Intercity.

5. Sin delanteros determinantes

A los defensas del Real Murcia se les cuestiona por fallar. A los delanteros se les critica por ni aparecer. No ayuda que los murcianistas no jueguen a nada, que sean lentos y siempre se muevan en horizontal, pero tampoco ayuda las apuestas realizadas en verano. Después de dos meses hablando de la delantera y del esfuerzo que se iba a hacer para firmar a un ‘9’ top, al final solo aterrizó un Miku que no está dando la talla.

6. Solo una victoria en casa

La última falla que impide que el Real Murcia esté viviendo un inicio de competición tranquilo son sus malos números en Nueva Condomina. Solo una victoria en cinco partidos ha logrado el conjunto grana. Si los aficionados ya estaban mosqueados tras los empates a cero frente al Calahorra, el Numancia y el Real Unión, la goleada encajada contra el Osasuna B ha crispado todavía más los ánimos. Y es que Mario Simón no es capaz con el paso de las semanas de corregir esta situación. Por ahora solo ha hablado de «ansiedad», un motivo que no parece muy realista dado que una gran parte de los jugadores se mantienen del pasado curso y un buen número de los fichajes tienen trayectorias importantes como para temblarles las piernas por jugar ante diez mil personas.