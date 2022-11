El Fútbol Club Cartagena no ha dejado de sufrir contratiempos en su plantilla desde que comenzó la temporada y, aún así, los muchachos de Luis Carrión se han mantenido enganchados a la parte alta de la clasificación con una capacidad competitiva que muy pocos equipos conservan durante tanto tiempo. Las lesiones, molestias y sanciones se han cebado con la corta plantilla albinegra, que ha aguantado las consecuencias de manera sorprendente en un tramo de competición muy complicado contra equipos fuertes de la categoría. Se acerca un calendario algo más tranquilo para el Cartagena, pero el fondo de armario debe dar un paso adelante para garantizar el nivel o las aspiraciones del equipo podrían verse comprometidas.

No es fácil mantener el ritmo cabeza en LaLiga Smartbank, una de las ligas más igualadas del mundo. El Cartagena lo está consiguiendo en detrimento de grandes clubes que no pasan por su mejor momento como Málaga, Real Oviedo, Tenerife o Real Zaragoza, ejemplo perfecto de la dificultad de la categoría de plata. Es por eso que la capacidad de aguante del conjunto albinegro es incluso más meritoria. Tocado por las bajas, perjudicado por las sanciones y a la espera de la aportación de muchos jugadores, el grupo ha mantenido su competitividad intacta y ha sacado importantes resultados que le permiten seguir peleando con los de arriba, pero no puede seguir tentando a la suerte el cuadro cartagenero.

Las circunstancias adversas dejaron al FC Cartagena a merced del Granada en el último encuentro, donde pudo caer derrotado de no ser por el espíritu de sacrificio de sus jugadores. La defensa trastocó los planes de Carrión desde la semana anterior al partido por culpa de la lesión de Kiko Olivas y la expulsión de Pablo Vázquez, lo que obligó al entrenador a reubicar a Datkovic en el centro de la defensa retrasando la posición de Jairo al lateral. Esta situación limitó la capacidad del tinerfeño para hacer daño con su llegada y produjo situaciones comprometidas en defensa por su costado, algo que volvió a demostrar la falta de un efectivo más en la zaga.

Le faltó profundidad al Cartagena con sus dos laterales muy lejos de la portería contraria y con unos extremos que no consiguieron desbordar por banda. En un lado, Borja Valle lo intentó sin éxito por el centro e Isak Jansson no tuvo su día, siendo sustituido en el minuto 55. La salida de Franchu aportó un poco de frescura por la izquierda y el ingreso de Jaime Romero dio descanso a Valle, pero ambos siguen lejos del ritmo del equipo. Por ellos dos, junto con Arribas, Ferreiro, Sangalli y Tejera, pasan las rotaciones del equipo y los necesita el Cartagena para no quemar a los más habituales.

Se vio contra el conjunto nazarí cierta fatiga en el once. Mikel Rico y Damián Musto estuvieron algo lentos y Pablo De Blasis no pudo aparecer más allá de la buena primera media hora del equipo. Es por ello que se espera en el Cartagonova una rebelión del fondo de armario que aún no se ha producido con la intención de mantener las piernas frescas y menos carga de minutos.

Todo ello ha terminado con una sequía goleadora que dura ya dos partidos y con la que quiere acabar el Cartagena mañana jueves frente al Málaga para continuar arriba. Para ello recupera Carrión a Pablo Vázquez tras sanción, a Ferreiro después de casi dos meses, y podrían llegar tanto Kiko Olivas como Delmás después de sus lesiones.

Tejera: "La ambición es máxima, pero con los pies en el suelo"

El centrocampista del FC Cartagena, Sergio Tejera, compareció ayer ante los medios del club tras el entrenamiento matutino para trasladar sus sensaciones tras su regreso al terreno de juego y para repasar la actualidad albinegra. Sergio de nuevo minutos el pasado domingo por segunda vez después de sufrir el esguince de rodilla, que le dejó en fuera de juego durante más de un mes. «Por fin me encuentro mejor después de muchos problemas con la rodilla. No terminaba de estar al cien por cien, pero ya me encuentro bien y con ganas de ayudar al equipo», afirmó.

Aunque se encuentra en plenas condiciones, el mediocampista admite que le falta «un poco de ritmo», pero asegura que está «entrenando a tope». El de Barcelona manifestó que «no es agradable» verse fuera del equipo y, una vez de vuelta con los suyos, Tejera reitera que «el grupo está trabajando muy bien y la ambición es máxima», pero tiene «los pies en el suelo», concluyó el futbolista del FC Cartagena.