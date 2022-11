El crecimiento de la afición albinegra en los últimos dos años tiene varios motivos y es la conjunción de todos ellos la explicación al gran momento de unión que se vive en la rambla de Benipila. Lo cierto es que nunca lo ha tenido fácil la afición albinegra y esa es, precisamente, la fortaleza de su grada. El regreso al fútbol profesional fue un camino de espinas para la parroquia albinegra: la desaparición estuvo demasiado cerca y, una vez olvidada esa circunstancia, los varapalos deportivos golpearon con fuerza para privar a la ciudad portuaria de la categoría que merecía. Sin embargo, todo esto no hizo sino más fuerte el vínculo de la gente con el club, algo que terminó, de forma inevitable, con el ansiado ascenso de manera heróica en un momento duro para la sociedad.

La comedida celebración de un hecho histórico y los posteriores impedimentos al público por motivos sanitarios pudieron haber supuesto un enfriamiento de la relación, no obstante, ocurrió todo lo contrario. Volvieron con más fuerza las gargantas al Cartagonova y se unieron con los suyos para volver a salvar una situación límite certificando la permanencia y poniendo la semilla de la ilusión para la siguiente temporada.

Una semilla que Luis Carrión ha regado desde su llegada con su fútbol hasta hacer crecer un árbol que ahora da sus frutos. Ya demostró la afición cartagenerista su potencial en grandes citas de la pasada campaña que llevaron a su equipo a conseguir victorias de prestigio contra Real Sporting, Málaga, Eibar, Real Zaragoza o Girona, pero ha sido en este curso cuando ha terminado de explotar el ambiente en el Cartagonova gracias a la constante llamada del buen fútbol a la ciudad.

Tras coquetear con la zona de promoción durante gran parte del curso pasado, la marcha de futbolistas importantes en las filas albinegras produjo una rebaja en las expectativas, no obstante, el gran rendimiento de los de Carrión no solo ha instalado al equipo en la parte alta de la clasificación, sino que también ha instaurado en el imaginario colectivo al Cartagena como un fuerte candidato al play off. Las seis victorias y los tres empates que dejan al Cartagena con 21 puntos habiendo enfrentado ya a varios de los equipos más fuertes de la categoría auguran una primera vuelta remarcable y la afición se ha volcado con los suyos para sacar el máximo rédito de los duelos en casa.

En el Cartagonova solo han conseguido ganar esta temporada Ponferradina -en el primer partido de liga- y Leganés, dos derrotas de siete encuentros disputados en casa en dos accidentes. Por otro lado, Real Zaragoza, Albacete, Alavés, Ibiza y Granada se han estrellado de una u otra manera bajo la presión de la afición cartagenera y no han logrado salir victoriosos de la ciudad trimilenaria.

El vistoso juego de los muchachos de Carrión es, según el técnico, la mejor manera para llevar a su equipo a la victoria y así lo está demostrando pero, además, es un importante reclamo para el público no tan habitual. El equipo gana, sus partidos son divertidos gracias a la creación en ataque y los goles -es el segundo equipo más goleador- y el Cartagonova es una fiesta, lo que está provocando que cada vez más seguidores puntuales se unan a los abonados para vivir el fútbol cartagenero.

Datos oficiales de asistencia a parte, los seguidores del conjunto cartagenerista están aportando un color y un calor especial a las gradas del templo albinegro y en el último partido contra el Granada esa simbiosis llegó al culmen con un estadio lleno y un equipo entregado a la causa. Mantener esa situación puede terminar siendo diferencial para los intereses del cuadro cartagenerista.

La Federación de Peñas anuncia la prohibición del uso de bombos

El FC Cartagena ha anunciado por medio de sus redes sociales y a través de un comunicado de la Junta Directiva de la Federación de Peñas la reciente y momentánea prohibición del uso de ‘elementos de animación’ tales como bombos o pitos. El anuncio ha sido indirecto, ya que el club se ha limitado a difundir el comunicado de la Federación sin informar directamente a los aficionados, que mostraron su indignación con la medida con multitud de comentarios negativos en la red social Twitter.

La Federación de Peñas expresó a través de un escrito su postura tras los incidentes provocados por aficionados del Granada antes del inicio del último encuentro y mencionó que «fueron un hecho aislado», además de afirmar que se trabajará «para evitar que hechos similares vuelvan a producirse manchando el buen nombre de nuestra afición y de nuestro club». En última instancia, el texto trasladó a la afición la mencionada prohibición impuesta, según el comunicado, desde la división de Seguridad de LaLiga.

El veto a los bombos y pitos en el interior del estadio es momentáneo y deriva de los incidentes del pasado domingo. No tiene en cuenta las banderas, que sí estarán permitidas durante el choque entre FC Cartagena y Málaga en el Cartagonova y tampoco se anuncia hasta cuándo durará la prohibición. Las quejas de la afición no se hicieron esperar y denunciaron la arbitrariedad de la medida.

Después de lograr el ascenso a LaLiga Smartbank en plena pandemia mundial, el Fútbol Club Cartagena tuvo que soportar un año complicado al borde del descenso sin el calor de su gente en las gradas. Anecdóticamente, el equipo consiguió la permanencia con una victoria que parecía imposible en el primer partido con su público de vuelta. En la temporada siguiente, la normalidad volvió a todos los estadios y la afición albinegra, con más ganas que ninguna otra de ver a su club de regreso en la categoría de plata, fue forjando una importante conexión con el equipo en una campaña ilusionante. Este curso, el binomio es total: la afición y los jugadores se retroalimentan en busca del objetivo y el Cartagonova se ha puesto a la altura de las grandes plazas de Segunda.