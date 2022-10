Vida, arte y fútbol de verdad

Hace años, el añorado Pepe Vidaña, capitán eterno del Real Murcia, nos decía a los amigos que uno de los años en los que el club había bajado a Segunda le aseguró al también inolvidable Pepe Pardo, su presidente de mejores registros, que si no renovaban a Guina, el emblema de aquellos años ilustres de su presidencia, no volverían a Primera esa temporada; había dudas respecto del brasileño entre los mandamases murcianos, pero no en sus compañeros. Y fue un acierto.

El extraordinario central, como la mayoría de buenos futboleros, distinguía entre jugadores mentirosos y de verdad en base a códigos auténticos del fútbol: eficacia, carácter, honradez y profesionalidad. Y si a esos atributos se añaden entrega, calidad, inteligencia y solidaridad, con unas gotitas de suerte como aderezo, hallaremos el coctel básico de un auténtico fenómeno. Si hacemos el esfuerzo de sincerarnos con nosotros mismos, tenemos numerosos ejemplos también de personas que sobresalen en la sociedad que nos rodea por personalidades parecidas: aquellos que llegan a su máximo posible partiendo de la nada, los que multiplican los talentos con que vinieron al mundo o quienes entregan su vida abnegadamente a sus próximos o a sus semejantes. Mujeres y hombres de verdad, en definitiva, sin que eso sea menoscabo para quienes no gozamos de tal dechado de virtudes, que bastante hacemos con intentar salir adelante con nuestra realidad. En la jornada del sábado tuvimos ejemplos de verdades y mentiras en los terrenos de juego. Dembélé y Joao Félix, por ejemplo, a pesar de su indudable calidad, son jugadores mentirosos. Ni uno ni otro tienen nivel para ser considerados imprescindibles en sus exigentes clubes. El azulgrana por solo aparente y el colchonero por demasiado intermitente. Tal vez si bajaran algún escalón hallarían sus circunstancias ideales para brillar. Cada cual tiene sus límites y medidas. En el capítulo de futbolistas de verdad, Lewandowski sería el paradigma, aparte de representar el plan de juego más cierto de Xavi. Pues el otro al que aspira, esa nebulosa del buen juego con denominación de origen blaugrana, aún le coge lejos pese a palancas, supuestos fichajazos y demás ensoñaciones culés. Si se dejan llevar algunos por su infinita soberbia, el Brasil del setenta de Pelé sería Made in La Masía. A esos mismos, a quienes jugar la Europa Ligue les parece una humillación, habría que recordarles que hasta finales del siglo pasado aquellas lejanas Recopas y Copas de Feria eran su hábitat internacional. En la antigua Copa de Europa solo rascaron la última como tal, en 1992. Y en la moderna Champions han conseguido cuatro sobre treinta, disfrutando del mejor Messi, y mejor futbolista del mundo, durante una quincena de años. Comparen, amigos. Esos cuentistas, en vez de vivir en tal soberbia mentirosa, deberían sentirse orgullosos, sin embargo, de la verdad de haber cambiado el fútbol mundial cuando hallaron el buen juego indiscutible que todos alabaron e intentaron copiar desde su prodigioso trienio mágico del 2008 al 2011, con Guardiola y una generación de futbolistas irrepetibles. En cuanto al Atlético, aunque seguramente la etapa de Simeone está llegando a su fin, no lo es tanto por fracasos puntuales, como el de este año, sino por el desgaste que todo liderazgo sufre. Y con esa humana realidad, llega los manidos envejecimientos de discursos, métodos e ideas. En los colchoneros también viven verdades y mentiras, aunque no por boca de su mejor técnico histórico. Siempre ha afirmado que el tercer puesto es un éxito por plantilla y presupuesto, pero en las expectativas nadie manda y demasiados atléticos han soñado con que la competitividad nacional y europea de temporadas recientes son su sitito natural. No es así, ni lo fue nunca salvo estos diez años excelentes de cholismo, con las históricas excepciones del Atlético del doblete de Antic con Gil, y el de la recordada final de Copa de Europa en los setenta del siglo XX contra el Bayern de Beckenbauer, con el golazo de Luis Aragonés de falta, que lideraba aquella escuadra blanquirroja tan aguerrida con tres Ligas y un Pichichi en su palmarés individual. En el Madrid también hubo y hay de verdad y mentirosos. Pese a que aún es joven, temo que en Camavinga haya más humo que fuego. Como ocurre con Asensio. En la vida y en el fútbol ocurre como en las artes. Puede haber méritos indiscutibles, éxitos esporádicos o resurgimientos y reinvenciones memorables. Pero, sin engaños, el artista de verdad es quien emociona.