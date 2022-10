El UCAM Murcia comienza a meter miedo

Ayer el UCAM Murcia fue mejor en todas las fases que el Betis Deportivo. Pero sobre todo, dominó en las dos áreas. Y hacía mucho tiempo que eso no sucedía. Ganó en el apartado de ocasiones generadas y también lo hizo en el de ocasiones concedidas. Es decir, creó mucho peligro y apenas sufrió en defensa. Un aspecto que tenía que mejorar si quería ser dominador real de los partidos. También es cierto que ayudó el primer gol del partido a los dos minutos. El gol de Salazar, que aprovechó la entrega de Gutiérrez desde la línea de fondo, tranquilizó al equipo en el resto del partido y marcó la hoja de ruta hasta el final. Esta vez sí supo manejar el ‘tempo’. Esta vez sí supo darle calabazas al nerviosismo.

Y hay que hablar de Salazar. Un jugador que con Molo apenas había tenido protagonismo y al que Jorge Romero incluso ha cambiado el esquema para darle entrada en la punta de ataque. Con su tercera titularidad consecutiva, ya parece haberse asentado en el once. Y lo cierto es que cada día está mejor. Ayer abrió la lata con un buen movimiento de desmarque dentro del área y generó varias ocasiones de peligro gracias a su visión y sus movimientos sin balón.

Romero: «Esto es una consecuencia de nuestro día a día»

El UCAM Murcia de Jorge Romero comienza a carburar. Con la victoria ante el Betis Deportivo, ya son dos victorias consecutivas que confirman la mejoría del equipo desde su llegada. Acabó muy contento el técnico andaluz con el partido realizado ante el Betis Deportivo. «Lo que pasa en el campo es una consecuencia de lo que pasa en el día a día. Y esto al final repercute en victorias», explicaba Romero.

Sabe el técnico que la recuperación y la escalada no depende solo de los once jugadores que están sobre el terreno de juego. «Esto es gracias a todos, tanto el que mete el gol como el que entrena como el mejor y no va convocado», afirmaba.

También habló de los esfuerzos y de la manera en la que quieren jugar. Sabe que tener a todo el equipo enchufado será clave para conseguir escalar puestos en la posición. «Esta es la línea por la que queremos continuar y este tipo de partidos ayudan», terminaba el técnico, que desde su llegada al banquillo universitario sigue invicto.