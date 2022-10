El Real Murcia se autoinmola

‘La Chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina’ es una novela de Stieg Larsson a la que bien podríamos cambiar el título para adaptarlo a la actualidad del Real Murcia. Porque después de lo que sucedió ayer en Nueva Condomina, donde los granas sufrieron ante el Osasuna Promesas una goleada sonrojante y avergonzante (1-4), bien podríamos resumir la crónica de ese encuentro con un titular que dijera algo así como ‘El vestuario que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina’.

Porque cuando la tranquilidad se instala en las oficinas de la entidad, donde hace falta poco para que sus dirigentes se pongan nerviosos, Mario Simón se empeña en dar razones a los que a las primeras de cambio le cuestionan o a los que no ha entrado ni noviembre y ya llevan dos meses hablando del mercado de invierno.

Es más, después de que ayer se pusiese la guinda a una trayectoria como local impropia de un equipo como el Real Murcia, no hay que esperar a que en los despachos empiecen a juguetear con las cerillas y la gasolina. Y no hace falta esperar porque fueron los propios jugadores murcianistas los que decidieron autoinmolarse. El problema está en que, aunque los principales señalados sean los futbolistas y que muchos de ellos puedan jugarse el despido en enero, el que puede acabar pagándolo antes es el entrenador.

Pero por muchas quinielas que hagamos apostando por ver cuándo Antonio Pedreño vuelve a salir a dar lecciones y a poner en duda a Mario Simón, o cuando el consejero vuelve a hablar de la maravillosa agenda que maneja Quique Pina pero que no funcionó en verano, la goleada encajada este domingo frente al Osasuna Promesas deja conclusiones que van más allá de extender el ya cansino debate del entrenador.

Porque si el Real Murcia encajó ayer dos goles en siete minutos, ambos tras un saque de córner, fue porque la defensa no da para más. Porque este domingo, igual que en jornadas anteriores fueron Alberto González o Javi Rueda o Mario Sánchez, salieron en todas las fotos Iván Casado, Piña, Pedreño y Alberto López. Y lo peor, después de diez jornadas disputadas, es que Mario Simón ya ha probado todas las alternativas atrás y, quitando algún partido salvable, en la mayoría hay errores graves que acaban costando caro.

Una defensa de Segunda RFEF

Porque lo que unos pocos veían en verano, defendiendo que la defensa no daba para Primera RFEF, no lo vieron en Nueva Condomina. Porque en Nueva Condomina, ajustándose a lo que decía Manolo Molina, mantuvieron prácticamente una línea que se salía en Segunda RFEF pero que ha demostrado ya con creces que la tercera categoría le viene más que grande.

Y aunque muchos quieran ilusionarse cuando por casualidades de la vida se consigue lograr una victoria manteniendo la portería a cero, como ocurrió en Lezama, no tardan muchos días para que vuelva a presentarse la verdadera realidad.

Y la realidad es la que ayer aprovechó Llinares para hacer añicos a los granas. Porque el ex del Albacete se convirtió en el francotirador del Osasuna B. Dio tres asistencias y marcó un gol olímpico en el que Miguel Serna quiso quitar el primer plano de la foto a sus compañeros.

Vuelve así a quedar marcado Miguel Serna, sin embargo, el ser murciano y no portugués le puede ayudar a no despertarse a lo largo de toda la semana con el ‘tole tole’ de los debates tuiteros. También hay que decir que si el Osasuna B no se volvió a casa con cinco o seis goles a favor fue por dos paradas del guardameta grana en la primera parte y porque los rojillos tampoco quisieron hacer más daño de la cuenta. Porque de pisar un poco más del acelerador podrían haber firmado una victoria visitante histórica en Nueva Condomina.

La portería otra vez a debate

Pues quedó retratada la defensa del Real Murcia, que parecía ir a cámara lenta a la hora de defender las acciones a balón parado, y quedó marcado Miguel Serna, encajando uno de esos goles que afecta en la moral, pero también quedó completamente señalado el responsable del cuerpo técnico que se encargue de los vídeos y de preparar la defensa de los córner y las faltas. Porque o se equivocó de cinta o se tomó la semana de vacaciones. Y la excusa de que «sabíamos del potencial del Osasuna B en esa faceta», utilizada por Mario Simón en rueda de prensa, tiene la misma credibilidad que la de asociar los malos resultados en casa a la «ansiedad».

Pero el 1-4 que quedó grabado en un marcador que nadie quería mirar y que obligaba a muchos aficionados a abandonar el campo al minuto 70 incapaces de seguir sintiendo la vergüenza que estaban viviendo, da para mucho más. Da para señalar uno a uno a una plantilla que se cree más de lo que es, o por lo menos esa sensación da cuando siempre se duermen al inicio de la primera o de la segunda parte, regalando un par de goles al rival.

Ayer la siesta fue tan completa que se dio en ambos periodos. Porque a los siete minutos los once mil aficionados que acudieron a Nueva Condomina ya habían sufrido los goles de Xabi Huarte y Herrando. Y cuando tras la reanudación Pedro León daba algo de es esperanza al batir a Valencia en una falta directa, los murcianistas decidieron echarse otra siesta.

Sin excusas

Otro apagón que costó dos goles que fueron lo de menos. Lo de más fue la goleada encajada, la imagen dejada y la trayectoria en casa, donde solo se ha sumado una victoria en cinco jornadas. Porque ya no vale la excusa de la ansiedad a la que se agarra Mario Simón.

Porqudepore la ansiedad no parece la culpable de que el Real Murcia no tenga una portería 100% segura. Porque la ansiedad no parece la principal responsable de que el Real Murcia tenga una defensa más de Segunda RFEF que de Primera RFEF o de que el centro del campo, en el que se han afianzado Julio Gracia y Galindo, aporte mucho correr y correr pero poca claridad, poco juego y pocas soluciones ofensivas. Porque para sumar kilómetros ya nos hubiera bastado con Armando, titular indiscutible durante seis temporadas en Segunda B y con cuatro play off a Segunda. Pero este Real Murcia, según nos prometieron, iba a jugar en otra liga.

«Ha sido duro ponerse dos abajo en el minuto seis»

«Es difícil de explicar como entrenador», fue lo poco que se le ocurrió decir a Mario Simón tras la derrota encajada en Nueva Condomina. Porque el técnico grana no se explicaba el marcador sobre todo porque «venimos de dos semanas en las que el equipo no había encajado y nos ponemos en el minuto seis con dos goles en contra en dos situaciones a balón parado, y ahí hemos pasado un momento crítico, que nos ha costado reaccionar, pero en los últimos diez minutos la cosa ha cambiado y hemos demostrado que somos nosotros».

En el partido de ayer se vieron cosas que durante las nueve jornadas previas no se habían presenciado, en concreto errores en defensa y sobre todo a la hora de proteger la portería en acciones a balón parado. «Es un aspecto donde nos estábamos mostrando sólidos, que no habíamos tenido problemas, pero hemos caído en el error», añadió Mario Simón sobre los errores en los goles del Osasuna Promesas.

«El equipo venía con la esperanza de conseguir la segunda victoria consecutiva después de la buena imagen dada en Lezama, pero cuando te marcan nada más empezar y de forma consecutiva te anotan el segundo, ha hecho que el equipo estuviera muy tocado durante casi 20 minutos», dijo.

Sobre las consecuencias que puede tener esta derrota, Simón decía que «daño hace, porque no hemos podido darle continuidad a la buena imagen que estábamos dando, pero los jugadores mañana se tienen que despertar y mirar de cara al próximo compromiso ante La Nucía». «Estos resultados duelen, porque veníamos con las ganas de tener un partido con jerarquía, pero esta categoría nos enseña que cualquiera te puede ganar», concluyó Mario Simón.