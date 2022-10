La lumbrerense Mari Carmen Romero, que perdió a los puntos su tercera defensa del cinturón de campeona de Europa profesional del peso supergallo, ha asegurado tras la derrota que «una derrota en tu vida no va a cambiar nada para seguir luchando y creyendo en una misma».

La inglesa Ellie Scotney superó a la lumbrerense por una apretada puntuación de 96 a 94 en Wembley. Mari ‘Bicho’ cedió la iniciativa a su rival pensando que iba a encontrar su momento para sacar los golpes decisivos, pero no fue así, ya que la púgil local salió al cuadrilátero con la lección bien aprendida, llevando a cabo una pelea muy táctica.

Mari Romero quiso reaccionar en los dos últimos asaltos pero ya era un poco tarde. Hasta el que el árbitro no levantó el brazo de Scotney, no se supo a ciencia cierta quien iba a ser la ganadora por lo ajustado de la puntuación.

«No todos los días son iguales ni se plantea la pelea de la misma manera. No me voy a rendir tocará remar, recuperarme interiormente, pero soy fuerte, siento que se me escapó, sé que podía más, pero no digerí lo que me decían, pero siempre está el pero interior que solo los boxeadores sabemos esas sensaciones», escribió en su cuenta de facebook la boxeadora, quien añadió que «soy la leona de mis hijos y quiero que vean que una derrota en tu vida no va a cambiar nada», terminó diciendo la murciana.