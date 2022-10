El Hozono Global Jairis regresaba a casa para medirse al líder de la Liga Femenina Endesa en un partido en el que nada salió de cara para las murcianas que, condenadas por la falta de acierto y la buena defensa de las aragonesas, cayeron ante Casademont Zaragoza (45-66) dando un pequeño paso atrás en su buen inicio de temporada consumando su segunda derrota consecutiva de este curso.

Los primeros minutos del choque estuvieron marcados por las imprecisiones locales. Las de Alcantarilla salieron con mucho ritmo al partido, intentándolo Marina Lizarazu desde el triple y Tamara Seda con una penetración debajo del aro, en ambos casos de forma precipitada dando aire a un Zaragoza que en sus primeros ataques ya demostraba la efectividad que le ha hecho ser líder momentáneo de esta LF Endesa, marchándose 0-7 en apenas tres minutos.

Siguió buscando el poste bajo el cuadro murciano sin éxito, siendo duramente castigado al contragolpe por la alemana Fiebich, que puso la máxima ventaja hasta el momento para las zaragozanas con un 2-11 obligando a pedir tiempo muerto a Lucas Fernández para ordenar a las suyas. Mejoró ligeramente la defensa el combinado murciano pero pasaban los ataques y seguía sin acierto de cara al aro hasta que María Bettencourt desde el triple y el tiro libre daría un respiro a Jairis, marchándose al final del primer cuarto con el 8-13 en el marcador.

En el segundo acto, el conjunto de Alcantarilla salió de nuevo a intentar percutir desde el tiro exterior, dando en el clavo Alejandra Sánchez en el primer ataque de las suyas para poner a las murcianas a dos con todo el partido por delante. Tras esto, volverían las aragonesas a hacerse con el duelo dados los errores en forma de pasos y faltas acumulados en los ataques de Jairis mientras Casademont Zaragoza abrió de nuevo la brecha en el luminoso hasta el 14-24.

Los minutos pasaban y los tiros de dos siguieron resistiéndose para Hozono Jairis que se mantenía en el partido gracias a los triples, siendo ahora Melisa Brcaninovic la que desde la línea de 6,75 volvía a acercar a un cuadro murciano que buscaba una nueva remontada en su feudo. En los últimos ataques antes del descanso, sería la catalana Helena Oma la que alejaría de nuevo el resultado para las murcianas con cinco puntos, llegando a la mitad del enfrentamiento con un contundente 21-31.

Tras el descanso, siguieron los mismos problemas para Jairis, que veía como Tamara Seda no estaba debajo del aro a su nivel habitual mientras las visitantes continuaron haciendo sangre en el marcador por medio de la belga Serena Geldof. En este tercer cuarto parecían liberados ambos conjuntos de la presión en el lanzamiento, mejorando su porcentaje las murcianas por medio de Belén Arrojo, sin embargo, esto no era aprovechado por las de la Región pues Casademont Zaragoza continuaba siendo muy efectivo en sus ataques combinando por dentro, ante un cuadro de Lucas Fernández que no daba con la tecla para parar las ofensivas aragonesas.

No era el día de Hozono Jairis, que veía como la ventaja no dejaba de aumentar dada la gran cantidad de errores en ataque de las murcianas, que ni por dentro ni por fuera, lograban penetrar en la ordenada defensa de las visitantes, poniendo estas al contragolpe la mayor ventaja del choque hasta el momento con el 28-45. Los triples solo llegaban a buen puerto desde el lado zaragozano, siendo ahora la lituana Laura Zelnyte la que castigaba para dejar a Jairis prácticamente hundido a poco más de diez minutos para el final del encuentro.

En el último cuarto, buscaron las murcianas tratar de maquillar algo el resultado de 32-48 con el que se llegó al desenlace del partido en el cuarto acto a través del juego interior de Erika de Souza, que desde debajo del aro lograría reducir por momentos una ventaja que terminaría por ser arrolladora. Pese a intentarlo Jairis en los últimos compases de encuentro, las zaragozanas no darían opción de ver otra remontada en el Fausto Vicent y lograrían imponerse finalmente con un abultado 45-66, que deja a las murcianas en la tabla con dos victorias y tres derrotas en cinco partidos disputados.