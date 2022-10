El gol se ausenta en el Cartagonova

El choque entre Fútbol Club Cartagena y Granada prometía emociones fuertes y, aunque cumplió con los pronósticos, se quedó a medias por la ausencia de goles. La respuesta de la afición albinegra para apoyar a los suyos ante un rival de entidad después del golpe en Las Palmas fue unánime, el Cartagonova se llenó y el desplazamiento nazarí -con altercados antes del inicio del partido- terminó de generar un ambiente caliente de partido grande. Sin embargo, los protagonistas no estuvieron acertados y ni un equipo ni el otro supo imponerse para llevarse tres puntos de oro en la lucha por el play off. Perdonó el Cartagena en los primeros minutos, perdonó el Granada tras dominar la segunda parte y volvió a perdonar el Cartagena en el descuento. No hubo ganador en el Estadio Municipal Cartagonova y albinegros y rojiblancos suman un punto que sabe a poco, pero que les permite mantener el ritmo de la zona alta de la tabla tras un vibrante encuentro.

El partido entre cartageneros y nazaríes comenzó con un ritmo endiablado que favoreció a los locales, mucho más activos y verticales, casi logran ponerse por delante hasta en tres ocasiones en los primeros diez minutos. La primera acción del encuentro llegó cuando habían transcurrido pocos segundos en el cronómetro en un saque de esquina de Pablo De Blasis que Alcalá remató completamente solo al borde del área pequeña. La picó con potencia el de Mazarrón, pero estuvo bien Raúl para sacar la pelota con una estirada abajo.

Carga policial en las inmediaciones del estadio Antes del comienzo del encuentro entre Cartagena y Granada, un grupo de agentes de la Policía Nacional tuvo que dispersar una pelea entre aficionados cerca de las entradas al fondo norte del Estadio Municipal Cartagonova, donde se alojaron los desplazados del conjunto nazarí. Tras el altercado, cuatro ultras pertenecientes al grupo ‘Fondo Sur’ de la afición andaluza fueron detenidos y algunos implicados estuvieron acompañados por los agentes sin poder entrar al partido. Por suerte, la pelea no pasó a mayores y no se conocen heridos de consideración. Además, después del partido los seguidores granadinos lanzaron piedras desde el puente de Benipila.



Ocasión de Sadiku

No se había cumplido el quinto minuto cuando, de nuevo De Blasis tiró de su calidad para encontrar con un pase interior a Sadiku y plantarlo solo delante del guardameta rival. Sin embargo, salió muy lejos de la portería Raúl para obligar al ariete a recortarlo con un autopase demasiado largo que terminó escorándose a la derecha de la portería. Para cuando llegó de nuevo al balón, la defensa había replegado y su disparo lanzándose en plancha se marchó fuera. Tras varios minutos de dominio cartagenero a través de la posesión del balón, fue nuevamente el argentino el que encontró a Isak Jansson desmarcado en la izquierda y realizó un cambio de juego al interior del área para permitir una nueva ocasión del Cartagena: el sueco remató a portería con un tiro raso, pero Raúl la salvó con los pies.

La presión del Cartagena estaba ahogando al Granada, que no conseguía salir de su campo y que cometía errores continuamente en el pase, sin embargo, después de un tídimo disparo de Calero con su pierna mala que salió desviado por poco, el partido entró en una fase de indeterminación en la que ningún equipo supo encontrar los espacios para hacer daño al rival. Un golpe de Borja Valle a Petrovic obligó a entrar a las asistencias durante algunos minutos y otra falta de Rubio sobre Alcalá volvió a parar el partido, lo que provocó que el ritmo decayera mucho hacia el ecuador de la primera mitad.

Aprovechó el Granada para dar un paso adelante con un Cartagena más frío y tuvo cuatro ocasiones seguidas. Callejón puso un centro bombeado a Uzuni dentro del área que el albanés remató con el exterior del pie para enviarla por encima del travesaño solo ante Escandell. En la siguiente, Bodiger remató mordido desde la frontal fácil para Aarón. Antonio Puertas se quedó solo en el área pequeña tras un rebote, pero no pudo darle dirección a portería con un tiro muy mordido que se fue fuera y, a diez minutos para el descanso fue de nuevo Puertas el que remató sin éxito.

El VAR corrige un penalti

Se marcharon los jugadores a vestuarios y, a la vuelta, el Granada salió más enchufado. En la primera ocasión tuvo el susto del partido el Cartagena después de que Hernández Maeso señalase penalti a favor de los rojiblancos: encontró el hueco Callejón y se la puso a Puertas, que apuró línea de fondo antes de ponerla atrás para Uzuni, Calero salvó a los suyos, pero en el rebote Callejón volvió a disparar golpeando el balón contra Mikel Rico, una acción que el colegiado entendió como pena máxima. Sin embargo, tras la revisión en el VAR, Maeso corrigió su decisión percatándose de su error.

Se invierten los papeles

A partir de entonces se sucedieron las ocasiones del Granada y el cuadro local se fue salvando de todas ellas. Una jugada calcada a la del penalti anulado convirtió a Puertas de nuevo en asistente de Uzuni, pero el delantero no encontró portería tras rematar solo en el primer palo. Se invirtieron los papeles en el ataque granadinista y, en la siguiente acción, Uzuni fue el que recibió escorado y colocó un peligrosísimo balón a Puertas, que no remató por milímetros en el segundo palo.

En el tramo final del partido apretó el Granada y generó muchos problemas en transición hasta tener la más clara del partido, incomprensiblemente desperdiciada por José Callejón: Ricard se fue por velocidad de Jairo y puso un centro perfecto al exjugador del Real Madrid, solo en boca de gol. Sin embargo, el bote del balón se quedó atrás y el extremo acompañó la pelota con el empeine para mandarla por encima del larguero sin oposición. Cuando el partido moría en una larga prolongación de siete minutos por una atención a Victor Díaz, fue el Cartagena el que perdonó a su rival con un remate de Ortuño al palo tras un córner al segundo palo.

Iba a tener una más el conjunto albinegro con un pelotazo de Escandell que se convirtió en asistencia de lujo para Alfredo. Se quedó solo el yeclano en carrera, pero definió nada más pisar área y se topó con Raúl, que frustró la última ocasión y certificó un empate con ocasiones, pero carente de goles que reparte un punto para cada equipo y les deja en quinta y sexta posición, una por debajo de como comenzaron la jornada en la Liga Smartbank.

Luis Carrión: «En el partido ha podido pasar de todo»

El entrenador cartagenerista, Luis Carrión, atendió a los medios de comunicación tras el partido y dio su opinión sobre el empate de su equipo frente al Granada. «Creo que ha sido un partido con momentos y en los primeros veinte minutos nosotros hemos tenido ocasiones. Ellos han pausado el partido y en la segunda mitad han tenido dos claras, pero al final hemos tenido un palo y otra de Ortuño», explicó el técnico. «Ha podido pasar de todo», añadió.

El de Barcelona cree que su equipo ha hecho un buen trabajo en ataque para llevarse el partido y en defensa para no perderlo. «Sabíamos de sus buenos jugadores y que iba a ser complicado por la calidad y la diferencia de presupuesto, pero hemos competido bien y hemos podido marcar. Ellos han estado mejor en otros momentos y hemos sabido defender. El equipo ha hecho un buen partido», sentenció. El técnico esperaba un partido como el acontecido y lamentó no haber marcado en las primeras ocasiones. «Yo preveía un partido así porque ellos presionan alto e intentan jugar, lo que genera ocasiones de gol. La pena es que en los primeros minutos no hemos sido capaces de marcar, que era cuando mejor estábamos», expresó.

El entrenador albinegro no se muestra preocupado por la falta de gol del equipo, que no ha marcado en los últimos dos partidos. «No tiene mucha lógica, porque hay ocasiones. No es por no generar, por lo que es anecdótico. No me preocupa mucho», afirmó a la vez que defendió el trabajo de sus delanteros. «Ortuño lo ha hecho casi todo bien y es una pena que su remate se haya ido al palo, pero a mí me preocuparía si después de esto lo veo cabizbajo porque no hay motivo. Esto va de acierto y tanto él como Sadiku están haciendo las cosas bien y estoy contento con los dos», aseguró.

Carrión tampoco cae en la ansiedad por ganar y valora la entrega del equipo, que aún no ha encadenado dos derrotas consecutivas. «Si quieres hacer una buena temporada da un poco igual la posición clasificatoria. Si enlazas muchas derrotas, cuesta salir, pero el equipo se deja la vida después de cada derrota. Veníamos de caer y el equipo ha hecho un buen partido, ha peleado y eso no va a faltar nunca durante el año, porque lo hacemos en cada entreno», aseveró.

Luis también puso el foco en la entrada de los jugadores del banquillo que venían jugando menos y desveló la dificultad para hacer cambios en su once titular. «No me gusta tener un once tan consolidado, porque la gente tiene que entrar, pero es que nadie se deja. Es muy difícil quitar a alguien de este equipo porque se dejan la vida», manifestó.

Por último, Carrión agradeció el ambiente del Cartagonova, que superó sus números de asistencia este año. «Ha habido un ambientazo espectacular. Nuestra afición ha estado como siempre incluso con más gente. Cada vez que jugamos en casa da gusto y el jueves más todavía» concluyó.