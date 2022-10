No le terminan de salir las cosas a un Cartagena B que, tras sumar tan solo un punto en los últimos dos partidos, visitaba el Nuevo Colombino con la mente puesta en una victoria que le permitiese sacar la cabeza de los puestos de descenso. Pero en frente estaría un Recreativo de Huelva que non anda por la zona alta de la tabla porque sí. Los albinegros no pudieron encontrar un buen juego durante todo el encuentro, y acabaron perdiendo el duelo (1-0) ante el decano del fútbol español.

Ya desde el primer momento se observó sobre el terreno de juego que los de Pepe Aguilar lo iban a tener muy difícil para sacar buenas noticias de un Nuevo Colombino que parece impresionar a quien lo visita, pues tan solo el Betis Deportivo ha sido capaz de llevarse de allí los tres puntos. Poco antes de llegar al minuto 20, Adri Arjona se sacaba un potente disparo desde la frontal al que Sergio Díaz no pudo llegar para hacer el 1-0. Ya habían avisado los locales anteriormente con un disparo al palo de Dopico, pero el Recreativo de Huelva tan solo afinó la mira en una ocasión, y con eso le bastó para ganar. Ya en la segunda parte, el Cartagena B intentaría con la posesión de balón generar algo más de peligro, pero esta, estéril, no bastaba para amenazar la meta del conjunto onubense. No tuvo mucho más un partido que condena a los albinegros a seguir en los puestos de descenso.