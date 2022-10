Un UCAM Murcia CB «fortalecido mentalmente y como grupo», según ha dicho su entrenador, Sito Alonso, visita hoy (19.15 horas) la cancha del Bàsquet Girona con la intención de conseguir la cuarta victoria consecutiva, tercera en la Liga Endesa, y así continuar entre los equipos que se clasificarían para la Copa y las eliminatorias por el título.

El conjunto murciano afrontará el partido con un bagaje de tres triunfos y dos derrotas que le hace ser el sexto en la tabla. Los universitarios, que el miércoles vencieron por 80-78 al SIG Estrasburgo francés en la Liga de Campeones FIBA, vienen de imponerse en sus dos últimos compromisos en la competición doméstica por 96-83 al Baxi Manresa y antes por 74-75 en la cancha del Valencia Basket.

Pese a la victoria europea, la cual le valió para colocarse líder de su grupo, el UCAM Murcia sufrió más de lo esperado para vencer el pasado miércoles al equipo francés en el Palacio de los Deportes, pues a pesar de que llegó a disfrutar de una ventaja en el marcador de hasta 16 puntos, tuvo que sufrir hasta el último segundo para cerrar el triunfo.

Sito Alonso, quien seguirá sin poder contar con el alero estadounidense James Anderson, lesionado, y tiene las dudas del escolta Thad McFadden y el pívot Ilimane Diop, ambos con molestias, confía en prolongar la buena racha, y para ello apela a «ser inteligentes, esperar nuestro momento y trabajar para que llegue».

«Vamos avanzando, y las victorias y la forma de conseguirlas, sobreponiéndonos a malos momentos, nos dan fortaleza mental y grupal», ha comentado el técnico madrileño, quien ha resaltado el potencial de un Bàsquet Girona que, tras vencer por 71-79 en la cancha del Real Betis Baloncesto, ha salido de la zona de descenso y ahora es decimosexto y antepenúltimo con ese único triunfo en cinco jornadas.

«Sabemos la dificultad que tiene el partido por la plantilla con la que cuenta el Bàsquet Girona, que viene de ganar, y por el ambiente que nos encontraremos. Un equipo en el que están Marc Gasol, Pierre Oriola, Quino Colom y Kameron Taylor, entre otros, y Aíto García Reneses como entrenador no se desengancha de los partidos y hace que los encuentros no sean fáciles para el rival», ha avisado Sito al tiempo que no ha querido quejarse por los problemas físicos que afectan a su plantilla. «Si Thad e Ili juegan, muchísimo mejor, pero lo que me interesa es que los que estén respondan, pues eso es lo que construye un equipo», ha declarado el técnico universitario.