El entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, Sito Alonso, admitió ayer que su equipo ha adquirido «fortaleza mental y grupal» con respecto al inicio del curso y, centrado en el encuentro de mañana domingo en Girona, dijo que deben «ser inteligentes, esperar nuestro momento y trabajar para que llegue».

El técnico del equipo murciano se mostró satisfecho por la evolución de su equipo, que en la Liga Endesa es el sexto clasificado con un bagaje de tres victorias y dos derrotas, y en la Liga de Campeones FIBA ha ganado dos de sus tres partidos. «Vamos avanzando y eso se ve claramente teniendo en cuenta que la competitividad es tremenda. Las victorias y la forma de conseguirlas, sobreponiéndonos a malos momentos, nos dan fortaleza mental y grupal», comentó.

Asimismo, dijo sobre el siguiente encuentro que: «sabemos la dificultad que tiene el partido por la plantilla que tiene el Bàsquet Girona, que viene de ganar, y por el ambiente que nos encontraremos. Un equipo en el que están Marc Gasol, Pierre Oriola, Quino Colom y Kameron Taylor, entre otros, y Aíto García Reneses como entrenador no se desengancha de los partidos y hace que los encuentros no sean fáciles para el rival».

«Marc es un jugador que ha estado entre los mejores de mundo y es diferencial. Pocos pívots pasan, tiran de tres y hacen tantas cosas como él», apuntó con respecto a Marc, mientras que de Aíto destacó lo que representa y su amistad con él: «Tengo amistad con él y es de los que no fallan nunca a sus amigos, lo cual no es tan fácil. Con tal de que le vaya muy bien después de nuestros partidos será fantástico».

El UCAM CB viene de imponerse al SIG Estrasburgo por 80-78 en la competición europea y antes en la doméstica al Baxi Manresa por 96-83 y al Valencia Basket por 74-75 y su propósito es alargar la buena racha sin saber si podrá contar con el escolta Thad McFadden y con el pívot Ilimane Diop, cuyos estados físicos suponen sendas incógnitas en una jornada en la que se mantiene la baja de James Anderson.

A ello también ha hecho referencia su entrenador. «Veremos cómo están y tengo mis dudas seriamente, pero no me preocupa mucho si están. Si juegan muchísimo mejor pero lo que me interesa es que el equipo responda pues eso es lo que construye un equipo».

Al margen de los nombres, Sito se queda con lo que deben hacer los que sí estarán disponibles. «Debemos ser inteligentes, esperar nuestro momento y trabajar para que llegue en Girona sabiendo que los partidos duran 40 minutos y a que esperar para atacar el encuentro», ha dicho.