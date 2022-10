El UCAM Murcia afronta la vuelta a su estadio con otro ánimo diferente al de las jornadas pasadas. Y es que, la victoria a domicilio ante el San Roque de Lepe (1-2) ha calmado los ánimos en la entidad universitaria, que no ha comenzado de la manera esperada su andadura en Segunda RFEF. Jorge Romero analizó la importancia de ese triunfo. «Creo que va a reforzar nuestra confianza y eso es posible que lo veamos reflejado este fin de semana en el campo, en el que estemos un poco más tranquilos para jugar con esa pausa. Creo que hemos hecho unas de las mejores semanas de entrenamiento que he realizado como entrenador. Creo que estamos ante una evolución positiva del equipo», explicaba.

Esta semana se enfrenta al Betis Deportivo, un rival que va tercero en la tabla y que solo ha perdido un partido en toda la competición. «Esperamos al mejor Betis Deportivo y que van a intentar hacer su mejor partido. Es un filial que trata someter al rival con su buen trato de balón y siendo protagonista y a nivel individual tiene grandes jugadores. Nosotros actuamos en consecuencia. Tenemos que estar preparados para enfrentarnos a ese rival, a ese nivel, tratando de ser nosotros e imponiendo en el campo con nuestro juego», comentaba. «Será un duelo entre dos equipos que van a querer el balón. Luego el acierto, los momentos y los detalles son los que marcan la diferencia. El equipo que domine estos aspectos estará más cerca de la victoria», añadió.

Sobre el once inicial, Jorge Romero dejó claro que creo mucho en los estados de forma de los jugadores y hay que darle esa continuidad para poder aprovecharlo. Eso no quiere decir que siempre haya cambios o respete el mismo once de la semana anterior. Hacemos la valoración a lo largo de la semana para ver todos los factores, tanto de los que han jugado o no», terminó.