A dos días del enfrentamiento entre el Fútbol Club Cartagena y el Granada, el entrenador del conjunto albinegro ofreció la protocolaria rueda de prensa previa al encuentro en la sala de prensa del Cartagonova. En ella, el entrenador repasó el momento anímico que vive su equipo, desveló el estado de forma de sus jugadores y analizó a su rival de mañana con todo lujo de detalles. Después del difícil partido en Gran Canaria contra Las Palmas que terminó con la derrota en el último minuto, la primera cuestión a tratar fue, precisamente, la moral de los suyos, una cuestión a la que Carrión restó importancia: «Fue cruel, pero no lo considero tan duro, dejamos de ganar un punto. Mi analisis se centra en el tramo que estuvimos once contra once, en el que no me gustó mucho el equipo», afirmó el entrenador.

Luis quiere pasar página cuanto antes y para ello debe hacer un buen papel contra el conjunto nazarí, que se encuentra una posición por delante en la tabla -cuarto-, pero con los mismos puntos que los albinegros. «Está empatado con nosotros y si le ganamos le sacaremos tres puntos. Eso es lo que queremos y creo que, si estamos bien, tenemos nuestras posibilidades de ganar dentro del respeto que le tenemos», aseguró. El entrenador ha logrado que su equipo «no se vea pequeño ante nadie» como ya demostró contra Levante y Alavés y no será diferente ante los de Aitor Karanka. Fue precisamente el técnico vasco el que elogió al Cartagena afirmando que son un equipo de play off, pero Carrión contestó con humildad. «Ojalá se cumpla. Es de agradecer que nos vean bien, pero eso no nos va a hacer ganar. Nos hemos ganado el respeto del rival, pero lo que nos da los puntos es hacer un buen trabajo», sentenció. Sin complejos pero conscientes del potencial rojiblanco, Carrión valoró las virtudes de su rival. «Tienen buen equipo con jugadores individualmente muy buenos, sobre todo, en la parte ofensiva», analizó. El de Barcelona espera un partido diferente a cualquier otro y tiene una clara lectura: el Granada saldrá a por todas. «El Granada no se va a meter atrás aquí porque no lo ha hecho en ningún partido de la liga. Van a venir a presionar y hemos trabajado en función a eso. Será difícil que se vea un partido como el del Levante o Las Palmas porque no nos interesa estar demasiado atrás. Creo que va a ser un partido bonito con dos equipos que van a ir a buscar la victoria y nosotros vamos a intentar aprovechar de la mejor forma posible los espacios que dejen, que es lo que hemos trabajado», explicó el entrenador. En cuanto a su equipo, el preparador desveló las bajas seguras de Ferreiro y Julián Delmás además de la dificultad de Kiko Olivas para llegar en condiciones al partido. «Ferreiro ha tenido alguna complicación durante el proceso de recuperación e igual mañana va un poco justo, pero seguramente pueda estar disponible de cara al partido contra el Málaga. Delmás está descartado por el tema del pubis y a Kiko lo valoraremos mañana. Tampoco vamos a tomar demasiados riesgos con ningún jugador», aseveró. La sanción de Pablo Vázquez después de ver la tarjeta roja en Las Palmas «es una posibilidad menos en el centro de la defensa», aunque «si tuviera que entrar Farru, que está muy bien, no habría ningún problema» según Carrión. «Estoy convencido de que sacaremos un once muy bueno para intentar hacerle daño al Granada después de analizarlo. Tenemos variantes a pesar de la corta plantilla, tenemos calidad y el ‘B’ tiene jugadores de calidad también», zanjó Luis. Por último, el jefe del banquillo habló sobre el reencuentro de la parroquia albinegra con Yann Bodiger, pieza clave el año pasado en el FC Cartagena, ahora en el Granada. «Hablo con él de vez en cuando. Está muy pendiente de nosotros porque está agradecido por su paso por aquí. Venía de una situación mala y salió a un equipo grande donde está siendo importante. Lo está jugando todo, lo está haciendo muy bien y me alegra verle así. El domingo intentaremos ganarle, pero cuando acabe el partido nos daremos un abrazo», concluyó el entrenador cartagenerista.