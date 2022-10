Tras un inicio de temporada para el olvido sumando dos puntos en cuatro partidos, ElPozo Murcia confirmó la viabilidad de su proyecto la pasada jornada dando un golpe sobre la mesa y venciendo al líder, el Barça, en un duelo épico en el Palacio de los Deportes. Tras ello, buscará hoy afianzar su gran momento de confianza sumando de tres en la complicada pista de Jaén Paraíso Interior, a partir de las 18.00.

El cuadro de Javi Rodríguez consiguió recuperar el nivel de sus mejores jugadores para la anterior jornada, con un Juanjo que volvió a rendir mejor que nadie bajo palos y un bloque bien organizado que salía al contragolpe y que presionaba en campo rival consumando de esta forma sus tres primeros puntos de la temporada. Todo ello, sumado a la corrección de sus habituales desconexiones defensivas y la vuelta de Taynan al equipo tras su sanción, hicieron que se viese un conjunto mucho más reconocible capaz de aspirar a todo, objetivo principal de la temporada.

Para poner en duda su buen momento, tendrá en el otro lado de la pista a un Jaén que esta temporada cuenta los partidos en su feudo por victorias, llegando al duelo ante los de la Región con siete puntos, en octava posición en la tabla tras vencer 6-2 a Levante. Pese a ello, es una cancha que se le suele dar bien históricamente a ElPozo pues en sus últimas cuatro visitas ha sacado cuatro victorias.

El técnico catalán, Javi Rodríguez, pasó por la rueda de prensa previa al choque para comentar varios aspectos importantes tras su primera victoria al frente del club, comenzando por el momento del equipo: «Después de una victoria parece que las cosas se ven de otra forma pero tengo que ser sincero, si vamos a Jaén y no sumamos no habrá servido para nada. Sigo trabajando de la misma forma que cuando perdíamos, creo en lo que están haciendo mis jugadores pero tenemos los pies en la tierra».

Sobre el rival, destacó que no será una pista ni mucho menos asequible: «Espero en esa pista lo mismo que siempre me he encontrado cuando he ido de visitante, una cancha en la que el público está encima, un partido trabado y complicado, pero no vamos con otra mentalidad que no sea la de conseguir sumar los tres puntos».

Está convencido de que el equipo confía en su capacidad para ganar cualquier partido, sin importar el rival que tenga en frente: «Es cierto que no hemos empezado bien, sabemos los motivos y tenemos que trabajar para corregirlos y que lleguen los resultados. Tenemos que ser un equipo fuerte, que se lo crea, y de ahí tirar para arriba. La exigencia nos la marcamos nosotros mismos, tenemos que sumar los tres puntos sea contra quien sea, es lo que nos marcamos».

ElPozo viaja a Jaén con el objetivo de conseguir su segunda victoria de la temporada y acercarse a los puestos altos de la tabla ante un cuadro andaluz que no está dispuesto a regalar nada, que sigue invicto en casa y que medirá de nuevo el nivel de ElPozo en este irregular arranque de temporada, a partir de las 18.00.