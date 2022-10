El partido correspondiente a la jornada siete de la Primera División Femenina es el que se va a disputar esta tarde a las 18.15 en el campo José Kubala. Van a medir sus fuerzas dos de los peores equipos del grupo, a tenor de los números. El Alhama El Pozo es el único equipo que todavía no ha puntuado, mientras que el Real Betis solo ha sumado un punto.

Magnífica posibilidad para las locales de subir a su casillero de la victorias, la primera en el debut en la máxima categoría del fútbol femenino.

Las béticas han encajado un gol mas que las alhameñas, catorce por trece, pero también han marcado uno más, cuatro por tres.

Igualdad absoluta lo que le da un plus añadido a un partido, todavía no decisivo, pero con tintes dramáticos, sobre todo para el que pierda.

El Alhama ha perdido a una de las jugadoras recien llegadas, Lucia Ramírez. Sufrió el pasado domingo fractura del ligamento cruzado anterior, lo que significa que se pierde lo que resta de campaña. Serio revés para el equipo de Randri García. El club alhameño ha anunciado la renovación de la jugadora lesionada.

Tampoco puede jugar Carmen Fresneda, quien sigue recuperádose de sus problemas físicos. El entrenador azulón recupera a la centrocampista Zaira Flores.

No se esperan demasiadas variaciones en el once que salte de inicio ante el Betis. Las obligadas por lesión y un par de ellas más. Quizá la portería podría darse la principal novedad. Noe Gil no pasa por su mejor momento y puede que Laura Martínez tenga su oportunidad.