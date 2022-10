El Real Murcia tiene la misión de seguir por la misma línea de la semana pasada en Bilbao, donde ganó con uno de los partidos más completos del curso al Bilbao Athletic (0-3). Este domingo jugará ante otro filial, Osasuna B (18.00, Instat TV) en Nueva Condomina, donde solamente ha ganado un partido de los cuatro que ha jugado. Sin embargo, no es algo que preocupe a Mario Simón, que confía en su plantilla “por el trabajo del día a día”. “Tenemos la ilusión de plasmar nuestro día a día en nuestra casa. Nos hemos ido en algunos partidos con la sensación de haber hecho méritos para ganar, como el partido ante el Numancia, así que esta semana buscaremos la victoria”, explica.

A pesar del buen partido cuajado en Bilbao, Mario Simón no tiene claro el once que sacará ante Osasuna B. “Cuando pasan las semanas vas aclarando ciertas situaciones y estructuras de juego, pero sí que es verdad que durante la semana surgen posibilidades que me hacen tener dudas por el buen nivel que dan en el entrenamiento. A partir de ahí, buscamos un once competitivo que se adapte lo mejor posible al rival que nos enfrentemos”, afirmaba.

Solamente ha ganado un partido de cuatro el Real Murcia en Nueva Condomina y en tres de ellos se ha quedado a cero, pero tampoco se mostró preocupado el técnico madrileño. “Tranquilidad. Si el equipo sabe marcar goles en Bilbao, también los sabrá marcar en Murcia. Quiero transmitir que estamos en una competición muy igualada donde el paso de los minutos en casa quizá no nos ayuda. Es decir, fuera de casa tenemos esa paciencia que nos hace crecer en el partido, pero fuera tenemos cierta ansiedad. Tenemos que transmitir esa tranquilidad, apoyar al equipo porque no va a ser fácil”, decía.

Carrasco, con toda la confianza de Simón

Al ser preguntado por la situación de Andrés Carrasco, jugador clave en el final del partido contra el Bilbao Athletic, dando una asistencia, provocando un penalti y metiendo un gol, no quiso mojarse, aunque dejó claro que es un jugador muy importante para el equipo. “Es difícil contestar a esa pregunta hoy. Carrasco es un jugador fundamental. Tendrá más o menos minutos, pero él sabe que tiene toda mi confianza dentro y fuera del campo. Jugará los minutos que nosotros pensemos. Él a mí no me tiene que demostrar nada, no tengo ninguna duda de ello, y por eso está aquí”.

También habló Simón de Pablo Ganet, jugador que ha perdido protagonismo en esta temporada. “Hablo mucho con los jugadores. El protagonismo no se gana siendo titular o no. Tenemos una plantilla con muchos jugadores. Ganet puede ser un jugador muy importante para la categoría, condiciones tiene. Sus partidos han sido buenos, está en el camino correcto para seguir creciendo y ser importante dentro del equipo”, admitía.

Solamente ha ganado un partido el Real Murcia en casa, pero lo cierto es que tampoco ha perdido, cosechando tres empates. “Siempre se dice que para estar en puestos importantes los partidos de casa son fundamentales, pero también es verdad que el equipo no ha perdido. Hemos estado en todos los partidos de casa más cerca de ganarlos que de perderlos, pero no ha sido así. Si en alguno de ellos nos hubiéramos puesto por delante, nos habría favorecido. No es algo que me preocupe porque veo el trabajo diario del equipo”.

Mario Simón opinó sobre la entrada de Felipe Moreno en el Real Murcia, situación que cree que será favorable para el club “por la tranquilidad que da”. “A nivel institucional estamos un poco al margen. Desde fuera, hay más tranquilidad porque es estable. Ahora mismo el club está en una situación tranquila que nos permite tener la cabeza centrada en el fútbol. Si se cierra el acuerdo de Agustín y Felipe creo que será bueno porque hará al club crecer”, opinaba.

Sobre su próximo rival, Simón detalló que “Osasuna es un equipo muy sólido. Tiene las virtudes de un filial, pero también es muy sólido. Quizá sea la principal diferencia respecto al filial de la semana pasada. Tiene jugadores que saltan de la media de edad y le da empaque”, finalizó.

Santi Jara y Mario Sánchez, dudas

Para el partido ante Osasuna B, el Real Murcia tendrá “las dudas de Santi Jara y Mario, que han hecho trabajo parcial con el grupo, además de la de Javi Rueda que todavía no está”, confirmó.