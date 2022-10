El entrenador del FC Cartagena, Luis Carrión, ha ofrecido una rueda de prensa previa al encuentro frente al Granada del próximo domingo en la que ha tratado la actualidad albinegra, ha repasado las ausencias del equipo y ha expresado lo que espera del compromiso liguero. Tras la cruel derrota en Las Palmas, Carrión le quita hierro al asunto y asegura que el equipo ya se ha respuesto moralmente del golpe. "Fue cruel, pero no lo considero tan duro. Dejamos de ganar un punto. Mi analisis se centra en el tramo que estuvimos once contra once y tampoco me gustó mucho el equipo", ha afirmado.

La plantilla sigue arrastrando molestias y contra el cuadro nazarí no tendrá disponible en técnico catalán a Ferreiro, Kiko Olivas, Julián Delmás. "Ferreiro ha tenido alguna complicación durante el proceso de recuperación e igual mañana va un poco justo, pero seguramente pueda estar disponible de cara al partido contra el Málaga. Delmás está descartado por el tema del pubis y a Kiko lo valoraremos mañana. Tampoco vamos a tomar demasiados riesgos con ningún jugador", ha explicado. El de Barcelona también cuenta con la baja por sanción de Pablo Vázquez, que trastoca los planes del equipo en defensa. "Es una posibilidad menos que tenemos en el centro de la defensa sumada a la ausencia de Kiko, pero la gente que tengamos en el campo será la adecuada para poder ganar. No nos paramos mucho a pensar en las bajas", ha asegurado. El preparador "no tendría problema" con meter al canterano Farru, "que está muy bien" según Carrión. "Estoy convencido de que sacaremos un once muy bueno para intentar hacerle daño al Granada después de analizarlo. Tenemos variantes a pesar de la corta plantilla, tenemos calidad y el 'B' tiene jugadores de calidad también", ha manifestado. Por último, el entrenador ha explicado lo que espera del partido contra un Granada ante el que "no se ven pequeños" a pesar de la teórica superioridad del conjunto andaluz. "El Granada no se va a meter atrás aquí porque no lo ha hecho en ningún partido de la liga. Van a venir a presionar y hemos trabajado en función a eso. Será difícil que se vea un partido como el del Levante o Las Palmas porque no nos interesa estar demasiado atrás. Creo que va a ser un partido bonito con dos equipos que van a ir a buscar la victoria y nosotros vamos a intentar aprovechar de la mejor forma posible los espacios que dejen", ha concluido Luis Carrión.