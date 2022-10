El UCAM Murcia vuelve a respirar con cierta tranquilidad. Y es que, aunque todavía tienen mucho camino por delante y cosas por mejorar, los universitarios tiraron de calidad individual y oficio para doblegar a un San Roque de Lepe (1-2) que no le perdió la cara al partido en ningún momento. A la primera salida de Jorge Romero, consiguió el primer triunfo de la temporada a domicilio para los universitarios, que salen de los puestos de play out y se quedan a tan solo dos puntos del play off. No fue un partido brillante, pero había que ganar sí o sí y el UCAM lo hizo. David Luna puso el primer gol para los visitantes con un poco de fortuna, con un centro que desvió un rival. Posteriormente, Pablo Haro puso las tablas tras recoger el rechace desde el punto de penalti. Y ya en la segunda mitad, Manu Ramírez sacó su zurda a pasear para poner el 1-2 definitivo con un golazo por la escuadra.

Los universitarios afrontaban la visita a San Roque como un partido en el que se jugaban más de tres puntos. En las dos primeras jornadas, ambas en casa, con Jorge Romero, no habían conseguido ninguna victoria, por lo que las urgencias ante el San Roque eran máximas para evitar que el equipo se derrumbara anímicamente. Y también mirando a la parcela deportiva, en la que el UCAM, sin un buen resultado, se iba a hundir en posiciones de descenso a la vez que la cabeza del grupo se iba despegando un poco más. Y ese era el objetivo inicial de una plantilla confeccionada para ello. Comenzaba el UCAM Murcia con una alineación inédita, con un Migue Marín que se quedó fuera de la convocatoria por molestias físicas en el entrenamiento del pasado viernes. Su puesto lo ocupó David Luna en el costado izquierdo, con Sergio Cortés en la derecha y Fran Lara y Yasser en el centro de la zaga; en el centro del campo, Vicente Romero y Abenza; en bandas, Alfredo Gutiérrez y Manu Ramírez; en punta, Romero volvió a repetir con Salazar y la novedad fue Chuma González. El partido no comenzó nada bien para el UCAM Murcia. Y es que, en tan solo cinco minutos de juego, el San Roque de Lepe llegó tres veces con cierta claridad a los dominios de Pau Torres. Perdonó Pablo Haro, exmurcianista, en un uno contra uno después de un robo con presión alta de los locales. Después, Brian erró su disparo después de una buena jugada ensayada de un córner. No fueron los mejores augurios para un UCAM Murcia muy necesitado. El San Roque de Lepe empezó mejor plantado y los de Jorge Romero no conseguían controlar el partido. Sin embargo, poco a poco, fue cogiendo terreno, pero no fue hasta el minuto 16 cuando tuvo su primera ocasión con un disparo cruzado de Chuma. Dos minutos después, de manera fortuita, el UCAM se iba a encontrar con el premio del gol después de un centro por la izquierda de Luna que tocó en Iván Robles y se introdujo en la portería. No lo estaba mereciendo, pero el fútbol no siempre es justo. La historia cambió a raíz del gol. Los universitarios se empezaron a sentir más cómodos y acumularon varias llegadas por las bandas y con disparos lejanos, pero ninguno acabó en gol. Sin embargo, cuando más cómodo estaba sobre el césped, el colegiado señaló penalti a favor del San Roque de Lepe por una entrada de David Luna. Lo detuvo Pau Torres, pero Pablo Haro aprovechó el rebote para hacer la igualada con la que se llegó al descanso. Manu Ramírez sale al rescate La segunda mitad empezó como la primera. Mucho desorden en el UCAM Murcia y con un San Roque de Lepe mejor plantado, aunque sin llegar como en el inicio del partido. En ese caos, apareció la calidad individual de los universitarios. Y Manu Ramírez, una de las mejores zurdas de la categoría, aprovechó para romper la igualada con un disparo desde fuera del área que entró por la escuadra. Había estado discreto el centrocampista, pero en un chispazo demostró su calidad. Ese gol calmó el ritmo del partido, algo que no favorecía a los murcianos. Supieron jugar con la ventaja y las precipitaciones disminuyeron. Se encontró mucho más cómodo nuevamente con el marcador a favor y cuando faltaban 20 minutos, el San Roque de Lepe se volcó hacia arriba para intentar la igualada con las consecuencias que eso conlleva. Tuvo un par de llegadas con Pablo González, delantero del San Roque, pero no estuvo acertado de cara a puerta. Por su parte, el UCAM Murcia aprovechó todos los espacios generados para intentar hacer el gol de la tranquilidad. Tuvo dos ocasiones muy claras, por parte de José Fran y Chumbi, ambos entrados al césped en la segunda mitad. En la primera, el disparo de José Fran lo desvió la zaga local cuando todos cantaban gol. En la segunda, Chumbi desaprovechó un uno contra uno contra Robador, que le adivinó las intenciones y permitió que el partido siguiera abierto hasta el final. Pero, ni con el empeño del arquero del San Roque, fueron capaces de hacer daño a un UCAM que tiró de oficio y jugó con el cronómetro hasta el final. Victoria muy necesaria para un UCAM que estaba contra las cuerdas. La etapa de Jorge Romero comienza su andadura a domicilio de la mejor manera posible. Tres puntos para insuflar de moral a un equipo necesitado, aunque aún queda mucho por mejorar para un equipo aspirante a todo.