El Fútbol Club Cartagena se enfrenta esta noche a la Unión Deportiva Las Palmas (21.00, LaLiga Smartbank TV) en el Estadio de Gran Canaria para cerrar la jornada dominical de Segunda División. El partido correspondiente a la decimosegunda fecha del campeonato liguero enfrenta a dos de los equipos más en forma de la categoría y que se disputan seguir en lo más alto de la tabla en noventa minutos. Los canarios aún siguen invictos este curso y enlazan una racha de veintidós encuentros sin conocer la derrota contando con el final de la pasada temporada. Los albinegros llegan con la confianza recuperada después de volver a ganar en su último compromiso tras dos partidos sin hacerlo. El equipo revelación del primer cuarto de temporada busca consagrarse en la plaza más complicada de LaLiga Smartbank.

El sorprendente rendimiento del equipo de Luis Carrión le ha llevado a una posición privilegiada cuando han transcurrido ya once jornadas de campeonato. Seis semanas suma el cuadro cartagenero en puestos de play off de ascenso, una situación que se ha normalizado con el paso de los partidos y con la constatación de que este Cartagena tiene argumentos para ocupar su lugar actual. Ya ha demostrado el equipo de la ciudad trimilenaria su potencial ganando a Huesca, Real Zaragoza, Albacete, Levante, Real Oviedo e Ibiza y logrando el empate frente a Alavés y Tenerife. Esa situación ha dejado a los cartageneristas con veinte puntos, a solo tres de distancia de su rival de esta noche acechando de cerca.

No obstante, el asalto al Gran Canaria no parece fácil sobre el papel. El equipo amarillo ha vencido seis partidos -los mismos que el Cartagena-, ha empatado cinco y no ha perdido. Nadie ha sido capaz de ganar a la Unión Deportiva en los once partidos disputados de este curso y tampoco en los once últimos de la temporada anterior. Veintidós encuentros sin caer, el mejor registro histórico del cuadro amarillo en Segunda, supone una fortaleza y regularidad digna de halago, pero el Cartagena quiere ser el verdugo de los canarios con una victoria en territorio hostil.

Además de su espectacular racha, los de García Pimienta solo han encajado cuatro goles hasta ahora y han mantenido su portería a cero en nueve ocasiones, con una racha de imbatibilidad de los últimos cinco partidos, un aspecto en el que Luis Carrión incidió en la rueda de prensa previa al encuentro. «Son un equipo que juega muy bien y que también defiende muy bien. Son valientes en situaciones defensivas, van altos, presionan bien y son capaces de solucionar problemas cuando le superan la presión, que es lo más difícil», aseguró el técnico albinegro. La defensa amarilla es una de las principales complicaciones que tendrá que superar el conjunto cartagenerista esta noche, pero la amenaza ofensiva de los canarios no se queda atrás. Jonathan Viera, Marc Cardona, Álvaro Jiménez, Sandro y Óscar Clemente conforman un ataque que ha generado quince goles y que preocupa a la parroquia albinegra.

Para frenar el ataque de los ‘pío-pío’, Luis Carrión no podrá contar finalmente con Kiko Olivas, al que se le ha detectado una lesión muscular. Tampoco viajó ayer con el equipo Julián Delmás por unas molestias en el pubis ni David Ferreiro, en la recta final de su recuperación. El resto de la plantilla está disponible, incluido Jairo, que se ha cuidado durante la semana para llegar al partido a pesar de unas molestias y los canteranos Sergio Díaz, Farru y Carlos Sánchez. Neskes no está en la convocatoria. Por su parte, Xavi García Pimienta podría tener a toda su plantilla disponible después de recuperar definitivamente a Vitolo y tras completar Marc Cardona y Marvin Park toda la semana con el resto del grupo con normalidad.

En ese sentido, los albinegros podrían formar con Aarón Escandell en portería; Calero, Alcalá, Vázquez y Datkovic en defensa; Valle, Rico, Musto y Jairo en el centro del campo; y De Blasis por detrás de Sadiku en ataque. La UD Las Palmas podría empezar de inicio con Álvaro Valles bajo palos; Suárez, Curbelo, Saul Coco y Sergi Cardona en defensa; Loiodice y Mfulu en el doble pivote; Jiménez y Moleiro en los extremos; Jonathan viera en la media punta y Florin Andone al frente del ataque amarillo.