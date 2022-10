Esta tarde, a las seis, en el campo Jesús Navas de la Ciudad Deportiva del Sevilla, el club hispalense y el Alhama ElPozo jugarán el partido que cerrará la sexta jornada de liga en la Primera División Femenina,Liga F.

Las alhameñas buscarán en tierras andaluzas la suerte que hasta ahora se les ha negado para lograr la primera victoria de la temporada que les permita tener un respiro en la clasificación. El Sevilla, entrenado por Cristian de Toro, es noveno con cuatro puntos. Viene de golear al Villarreal (0-5) el pasado fin de semana.

El Alhama ElPozo afronta este partido tras derrotar al Elche en la Copa de la Reina, donde se enfrentará en la próxima ronda al Valencia. Pese a que ha perdido los cuatro partidos disputados, es cierto que ha acariciado la victoria en todos ellos.

El Sevilla no ha empezado bien la temporada pese a la gran plantilla que tiene. Al respecto, el técnico, Randri García, ha comentado que «tenemos que ser realistas y el Sevilla es un equipazo. Lo normal es que no saquemos un resultado positivo, por lo que puntuar en ese campo ya sería un éxito. Es un terreno de juego grande, al que no estamos acostumbrados, como tampoco a la superficie de césped natural, pero las ganas de conseguir los primeros puntos de la temporada, con un plus».