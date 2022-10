ElPozo Murcia y el Barça se vuelven a ver las caras mañana en el Palacio de los Deportes (20:00 horas, LaLigaSportsTV). Será una cita, la primera del curso, a la que llegan en dinámicas totalmente opuestas. Pero en el recuerdo está aún muy fresca en la memoria de los jugadores y aficionados murcianos esa polémica final de la Copa de España que acabó ganando el conjunto azulgrana y que originó la sanción de quince partidos a Taynan, que regresa este sábado a las canchas.

Desde aquel 3 de abril en Jaén, los caminos de ElPozo y el Barça han sido totalmente antagónicos. La dolorosa derrota supuso el desplome del conjunto murciano, un varapalo del que aún no ha levantado cabeza. No en balde, desde esa final las alegrías han sido muy escasas. El equipo que hoy dirige Javi Rodríguez ha disputado desde entonces 17 partidos oficiales, 15 de liga y 2 de play off. Y solo ha obtenido dos victorias, la última en el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la liga frente al Barça, en el mes de junio, aunque de nada sirvió, porque los jugadores entonces dirigidos por Diego Giustozzi dijeron adiós a la lucha por el título tras meterse en las eliminatorias de forma agónica. Y para encontrar el último triunfo liguero hay que remontarse a la vigésimo novena jornada también del curso pasado, frente al Burela en el Palacio (6-0). En este período que va desde el mes de abril hasta ahora, los números de ElPozo asustan: 10 derrotas, 5 empates y 2 victorias.

El Barça, por su parte, ha sumado desde la final de la Copa de España 15 victorias, ha cedido 2 empates y solo ha sufrido 3 derrotas. Se proclamó campeón de liga tras ganar sus dos encuentros de semifinales y final, y esta campaña ha triunfado en sus cinco encuentros. El último éxito, el pasado martes en su pista, en partido adelantado por su participación la semana que viene en la Copa de Europa, frente al Valdepeñas en el Palau (5-3). Este curso ha ganado a domicilio al Industrias Santa Coloma y el Levante, y en casa ha superado al Córdoba, Ribera Navarra y el Valdepeñas.

Este verano el Barça solo ha realizado tres fichajes. Ha apostado por dotar de más juventud a un bloque espectacular. Los alas Juan José Camacho ‘Catela’ y Sergio González, que llegan desde el Valdepeñas, y el cierre Antonio Pérez, procedente del Jaén, son las únicas caras nuevas de un plantel donde continúan el meta internacional Didac Plana, el capitán Sergio Lozano, Dyego, Marcenio, Matheus y los goleadores Ferrao y Pito, exjugador de ElPozo Murcia. Javier Velasco se mantiene en el banquillo de un equipo que ha hecho este curso 28 goles, a una media de 5,6 por encuentro, y solo ha encajado 14.

Pese a la diferencia clasificatoria que hay en la actualidad entre los dos rivales de mañana en el Palacio, en ElPozo confían en lograr la primera victoria de la temporada: «En estos partidos cambia todo», decía Juanjo, capitán del equipo, quien también apuntó que «a pesar de la diferencia de puntos, en estos partidos no hay favorito». Pero para tener opciones de salir victorioso, el conjunto de Javi Rodríguez debe dejar en el vestuario esa inseguridad defensiva que está marcando el arranque de la temporada 2022-2023.