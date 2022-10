Armando Sadiku, contra los fantasmas de su pasado

Armando Sadiku fue la apuesta de un Fútbol Club Cartagena tocado dos semanas después de perder a su estrella en ataque, Rubén Castro. El conjunto albinegro confió en Sadiku a pesar de sus dos malas temporadas entre Turquía, Bolivia y Gran Canaria para mitigar la enorme pérdida de calidad que supuso la marcha del máximo goleador de la historia del club en Segunda. Sobre el papel, el cambio no pintaba nada bien para el cuadro de la ciudad trimilenaria, pero una vez comenzó la temporada, el ariete albanés acabó con los prejuicios sobre su figura a base de esfuerzo, entrega y goles y ha terminado enamorando a la parroquia albinegra. Ahora se enfrenta a Las Palmas para cerrar un círculo y demostrarle a su exequipo su verdadera capacidad.

Sadiku llegó al Levante en el mercado de invierno de la campaña 2017-18 para reforzar un ataque necesitado, sin embargo, tan solo pudo saltar al campo en seis ocasiones hasta romperse el ligamento cruzado. Se recuperó en el Lugano, volvió al Levante, renovó por una temporada y salió cedido al Málaga, donde realizó su última temporada brillante. Con el cuadro boquerón jugó 36 partidos en la 2019-20, disputó el 91 por ciento de los minutos y anotó 13 goles para salvar a los de La Rosaleda del descenso en una irregular temporada. No obstante, siguió sin tener hueco con el Levante en Primera y volvió a salir cedido al Erzurumspor turco para, más adelante, ser traspasado al Bolívar.

Ni en Turquía ni en Bolivia tuvo suerte Sadiku. A penas contó con minutos y anotó dos goles en un año natural, pero Las Palmas lo trajo de vuelta a LaLiga Smartbank en el curso pasado. Con los ‘pío-pío’ disputó el de Elbasan 24 encuentros de liga y 2 de Copa anotando 4 y 2 goles respectivamente casi sin oportunidades y en segunda línea, un rendimiento que podía haber puesto punto y final a su futuro en España, sin embargo, apareció el Cartagena para rescatarlo en un momento complicado de su carrera con una nueva oportunidad. Sobre él recaía la responsabilidad de mantener el buen nivel ofensivo del equipo empezando, en teoría, por detrás de Ortuño por antigüedad, pero no se ha achantado el balcánico y ha tirado de valentía para volver a su mejor nivel.

Se fue ganando poco a poco la titularidad Sadiku aprovechando minutos residuales para crear impacto en los partidos. En el segundo encuentro, el delantero entró para disputar los últimos 8 minutos y terminó marcando el gol de la victoria frente al Huesca. Contra el Levante sustituyó a Ortuño por lesión y volvió a dar el triunfo a los suyos y durante la ausencia de su compañero aprovechó al máximo la oportunidad para marcar seguidamente ante Alavés y Oviedo abriendo en ambos partidos el marcador. Aunque no pudo anotar ante Leganés y Tenerife en sus últimas dos titularidades, el de Albania volvió a ver portería saliendo en el tramo final contra el Ibiza para certificar los tres puntos para su equipo y exigir de nuevo un sitio en el once. El delantero centro se ha colocado entre los mejores de la categoría con 5 goles en once partidos con un total de 22 tiros y una conversión del 23 por ciento. Sadiku marca un gol cada 107 minutos y ha hecho gala de su repertorio anotando de cabeza, con la izquierda, con la derecha y de penalti, con el cien por cien de acierto.

Su última reivindicación llega en el momento perfecto. Con el gol ante el cuadro balear, el punta igualó su registro en liga de la pasada campaña con Las Palmas, próximo rival del FC Cartagena y actual líder de la categoría de plata. El morbo está servido y Sadiku no le hará falta mucha más motivación para mostrar todo su potencial en el Estadio de Gran Canaria. Tan solo falta por saber a quién elige en ataque Luis Carrión ante la oportunidad de colocarse colíder de LaLiga Smartbank.