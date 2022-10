El FC Cartagena B recibirá el domingo al Mar Menor, segundo clasificado del grupo IV de Segunda RFEF, que solo ha sufrido una derrota en la actual temporada. El conjunto que dirige Pedro Alburqueque está cuajando un inicio sobresaliente. El choque se disputará en el estadio Cartagonova a partir de las cinco de la tarde y será ofrecido por La 7. Las entradas ya están a la venta de 10 euros para los adultos y 5 para los infantiles. Los abonados cartageneristas entrarán gratis. Se espera una buena afluencia de aficionados de San Javier, ya que el equipo ha levantado mucha expectación y cada vez es mayor el número de seguidores que acuden a los partidos en el Pitín.

La situación del Mar Menor contrasta con la que vive el Cartagena B, que después de lograr dos triunfos consecutivos, en casa frente a El Ejido y a domicilio contra el Recreativo Granada, perdió el pasado domingo en el campo del Utrera. Los pupilos de Pepe Aguilar son decimocuartos en la clasificación, en puestos de descenso tras sumar siete puntos en otras tantas jornadas.

El Fútbol Club Cartagena cuenta con un buen grupo de futbolistas que ofrece muchas alternativas a Luis Carrión, no obstante, en el primer tramo de competición se ha establecido un círculo de jugadores de confianza que el técnico a penas varía. En ese bloque de fijos están los defensas Toni Datkovic, Alcalá y Calero y los centrocampistas Mikel Rico y De Blasis, que lo han jugado casi todo hasta ahora y que pueden ver afectado su rendimiento debido a la fatiga. Todos suman más del 85 por ciento de los minutos y Luis Carrión ya busca en su fondo de armario un plan alternativo para ellos.

Los buenos resultados y el sólido rendimiento del Cartagena en el inicio de temporada se ha asentado sobre pilares que tienen nombre y apellidos. La férrea defensa, que ha sufrido algunos cambios desde el comienzo de liga, ha terminado fijada con Calero, Alcalá, Kiko Olivas y Datkovic hasta tal punto que se ha visto inalterada en cuatro de los últimos seis partidos, con una excepción obligada por la sanción del croata y otra por molestias de última hora de Kiko. Esto ha llevado a sus componentes a sumar una enorme cantidad de minutos que pueden hacer mella en su desempeño sobre el césped.

Toni Datkovic, con 900 minutos -91 por ciento del total-, está siendo indiscutible para Luis Carrión esta temporada. El balcánico ha sido titular en diez de los once primeros partidos disputando la totalidad de los minutos, ya que nunca ha sido sustituido. Tan solo se ha perdido un encuentro completo, por sanción tras cumplir el ciclo de cinco amarillas. Caso parecido es el de Pedro Alcalá, que acumula 866 minutos sobre el terreno de juego -87 por ciento- y lo ha jugado todo a excepción del primer encuentro y media hora del tercero, la única vez que ha sido sustituido por el entrenador.

Iván Calero es el defensa con más participación del equipo con 951 minutos -96 por ciento- y el segundo de toda la plantilla. El entrenador catalán ha encontrado en él la solución para potenciar el lateral derecho y su gran estado de forma le ha mantenido en el césped desde el principio, siendo sustituido únicamente en el tramo final de cuatro encuentros. El gol frente al Ibiza confirma su excelente momento. A los mencionados se suma un Kiko Olivas que, a pesar de comenzar más tarde la temporada por culpa de una lesión en el arranque, adquirió rápidamente la condición de indiscutible a su regreso jugando cinco partidos consecutivos que han terminado causándole molestias y apartándole del equipo.

En el centro del campo, Mikel Rico, Damián Musto y Pablo De Blasis son tres piezas clave. El español ha sido titular en diez partidos sumando 831 minutos, su acompañante en el doble pivote se mantiene por detrás debido a sus dos partidos de suspensión y el ‘chiquito’ es el jugador más utilizado por su técnico, con 963 minutos, el 97 por ciento del total. En las últimas dos jornadas, Luis Carrión ha encontrado en Luca Sangalli un recambio de garantías para la pareja de la sala de máquinas y ha dado descanso alternativamente a Musto y Rico ante Tenerife e Ibiza, una solución que puede minimizar el riesgo de lesión por fatiga. Tejera, ya recuperado de su esguince, puede ser otra opción viable.

Por desgracia para el Cartagena, no parece haber variables de confianza para rotar en todas las posiciones y hay muchos futbolistas que no cuentan para Carrión. En defensa Pablo Vázquez puede suplir bien a Olivas y Alcalá cuando no estén disponibles, pero no tiene sitio en el plan principal. Lo mismo pasa con Julián Delmás, que solo ha entrado por imperativa necesidad. En los extremos, Ferreiro y Franchu han estado impedidos por sus lesiones, Arribas no ha aportado mucho hasta ahora y Sanghyeok Lee no parece tener el nivel suficiente. Debe dar un paso adelante la segunda unidad para garantizar el nivel de exigencia del equipo y prevenir lesiones en un futuro con un reparto de minutos más equitativo.

La UD Las Palmas, por segunda jornada consecutiva, es el líder de Segunda División. Al conjunto grancanario visita este domingo (21:00 horas) el FC Cartagena. Los insulares, que aún no conocen la derrota esta temporada, podrá recuperar para este choque al delantero Marc Cardona, que ha estado ausente las dos últimas jornadas por lesión. La plantilla que dirige García Pimienta tuvo ayer jornada de descanso y hoy comenzará a preparar el choque ante los albinegros, que llegarán al Insular de Las Palmas en la cuarta plaza tras derrota al Ibiza.

