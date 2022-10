El UCAM Murcia CB ofreció este domingo lo que todos estaban esperando. Un equipo renovado, con varias piezas nuevas, pero igual de compacto que en los últimos años. Y con fe. Esa fe que le permitió recortar nueve puntos de diferencia en el último cuarto en la Fonteta y certificar la victoria con un brillante triple de Thad McFadden a ocho segundos del final (74-75). El escolta se encargó de cerrar unos minutos finales en los que el UCAM volvió recuperar su esencia de hasta no hace mucho. Apretó en defensa, aprovechó las oportunidades que le ofreció su rival y sacó a relucir varios chispazos que pueden servir como punto de inflexión en este arranque de temporada.

Y es que, antes del triple ganador de McFadden, especialista en cambiar el guion sobre la bocina, fue Travis Trice quien hizo creer al UCAM en que volver a asaltar la Fonteta era más que posible. Dos triples consecutivos del base, más un tiro libre adicional, colocaron al cuadro murciano por delante a poco más de tres minutos para finalizar el encuentro. A partir de ahí, el UCAM encadenó buenas defensas y supo aprovechar su momento hasta conseguir su objetivo. Llevó al Valencia Basket al límite, lo que también le hizo cometer varios errores, y le ganó la partida en el rebote, sobre todo en el ofensivo (33 capturas locales por 41 visitantes). Y en esta faceta también tuvo mucho que ver un Artem Pustovyi que consiguió dar un paso al frente.

El pívot ucraniano fue otro de los nombres destacados. Su sufrimiento en defensa en la primera parte contrastó con su buen hacer en el último cuarto, donde se mantuvo firme pese a las cuatro faltas y palmeó la última posesión del equipo taronja para alejar el peligro. Sus 16 puntos fueron claves en un día marcado en rojo al tener enfrente a dos jugadores como Jasiel Rivero (máximo anotador del partido con 26 puntos) y Bojan Dubljevic. Pero sobre todo, lo mejor fue la sensación de equilibrio y consistencia que ofreció el equipo durante buena parte del encuentro, pese a que fue el Valencia Basket el que contó con más ventajas en el marcador durante los cuarenta minutos.

La segunda victoria del UCAM esta temporada en la Liga Endesa llegó en su segundo partido lejos de casa. Arrancó sin novedades en su quinteto, pero sí en su juego. Porque desde el inicio ya mostró algo diferente a lo ofrecido en sus anteriores encuentros, sobre todo ante el Río Breogán y Covirán Granada. Un ataque acertado y fluido, que le permitió obtener un parcial de salida de 0-5 en la Fonteta. El equipo murciano se mostró mucho más engranado que en los anteriores encuentros y controló su ventaja con un triple de Trice a la contra (12-19). No obstante, a partir de ahí, el Valencia Basket firmó un parcial de 5-0 que le acercó algo más en el marcador. McFadden, con el tercer triple del UCAM convertido de tres intentados, dio algo más de oxígeno a los suyos para finalizar un primer cuarto que se acabó adjudicando el cuadro murciano (22-26). En el segundo capítulo entró en juego un Niels Giffey que apenas lleva un par de entrenamientos con el UCAM tras su fichaje esta semana para cubrir la baja del lesionado James Anderson y que acabó superando los veinte minutos en pista.

Cuatro puntos consecutivos del alero abrieron un segundo cuarto en el que Jasiel Rivero hizo mucho daño desde fuera hasta voltear el marcador (31-33). Aunque Radovic y Pustovyi continuaron anotando para un UCAM que empezó a sufrir algo más en defensa ante el equipo taronja a cuatro minutos para el descanso (38-36). El pívot ucraniano, máximo anotador del equipo murciano en la primera mitad, logró empatar el encuentro, pero lo visitantes sufrieron por dentro cuando el Valencia Basket jugaba en la pintura. A falta de un minuto y medio para el descanso, el ritmo de partido continuaba siendo frenético, y el equipo universitario continuó cerca en el marcador. Sin embargo, las últimas acciones de este periodo dieron ventaja al Valencia Basket tras los fallos en ataque del cuadro murciano (45-40).

Van Rossom arrancó la segunda parte fallando la técnica que señalaron los colegiados sobre Sito Alonso en la última jugada del primer tiempo. Algo que aprovecharon Davis y Trice para empatar de nuevo el partido con el 45-45. El UCAM subió un punto más su intensidad atrás, y eso le permitió volver a dominar el marcador tras su acierto en el tiro libre y el 2-9 de parcial (47-49).

No obstante cuando mejor pinta tenían los de Sito Alonso, Jasiel Rivero, muy liberado durante el partido, consiguió que el cuadro taronja volviera a dominar (57-54). En este tramo final, el guion del partido se torció algo más para los universitario al contar con Sakho y Davis con cuatro faltas y el Valencia Basket encaró los últimos diez minutos por delante (60-55).

Quizá por sensaciones el Valencia Basket se encontraba mejor en el partido, pero el UCAM seguía con vida. Y eso es una de las virtudes de este club en los últimos años. Porque agarrarse a sus posibilidades fue lo que le permitió recortar los nueve puntos de distancia a poco más de cinco minutos del final (69-60). Lo primero que encendió la llama para cambiar el chip fueron los dos triples consecutivos de un Travis Trice que, pese a seguir contando con altibajos en su juego, encontró la manera de ser importante (69-70).

A partir de ahí, el cuadro murciano apretó en defensa y aprovechó sus oportunidades. Cierto es que pudo tener mejores opciones para ganar el partido antes del triple convertido por McFadden a ocho segundos del final, pero el escolta se movió de nuevo como pez en el agua en este tipo de situaciones para dar el triunfo a su equipo (74-75).

El técnico del UCAM Murcia, Sito Alonso, destacó tras la victoria que logró su equipo en la pista del Valencia Basket que habían tenido una "fe ciega" en el triunfo pese a que perdían por nueve puntos a falta de cuatro minutos para el final. "Hemos hecho grandes defensas para poder ganar. Estoy muy contento por el grupo de jugadores y por las 36 personas que han venido desde Murcia, que son también una demostración de fe y que han sido muy importantes en el principio, durante y después", destacó.

"El partido lo podía haber ganado cualquiera, los dos hemos hechos cosas muy buenas y estaría igual de satisfecho si el triple de (Thad) McFadden no hubiera entrado o si el Valencia hubiera acertado en la última acción", recalcó.

Alonso destacó también la importancia que tuvieron dos triples de Travis Trice cuando la ventaja local era más amplia y subrayó que es un jugador que sabe jugar esos momentos. "Para mí, esos dos triples suponen lo mismos que cuando los falla. Es un jugador acostumbrado a los momentos calientes. Estoy muy contento por verle sonreír. Tiene mucho carácter y debe demostrarlo", apuntó.

"La identidad de los últimos años ha sido no dar nunca un partido por perdido y eso no se construye de la noche a la mañana. Si no hay energía grupal no se gana hoy. Todos han tenido una energía total. Así se construye mejor el equipo", concluyó el técnico.