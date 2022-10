Estilos y gestión para un 'Clásico'

Como en las empresas y familias, el fútbol es un variopinto mundo de afirmaciones rotundas y ocasionales, con rectificaciones vanas y profundas, según el caso y el momento. Contradicciones humanas, sin duda.

Dice Xavi que a él no le vale con ganar de cualquier manera. Debería haber mirado en su interior el día del Inter en el Nou Camp, por si acaso le hubiese gustado ganar como fuera. Yo aseguraría que sí. Y él también.

Respecto a la Champions ganada contra pronóstico por los blancos, con remontadas de fútbol ficción, Messi afirmó que no siempre gana el mejor, con un tufillo de desprecio que denotaba envidia a raudales. Seguro que al mejor del mundo tantos años no le hubiera importado ganarla así, y no solo esa. Es consciente de que el palmarés europeo de sus equipos es raquítico pese a su concurso.

Y así podríamos continuar con muchos otros ejemplos de técnicos y jugadores de todos los colores. Del Madrid, también. Como cuando algunos denostaban el tiquitaca. Aunque haya pasado su moda, creo que estaremos de acuerdo en que les hubiese gustado pasar a la historia, además de por los numerosos y meritorios títulos obtenidos, por haber marcado una época en el fútbol mundial, hasta el punto de provocar un cambio del paradigma futbolero planetario. Igual que ocurrió con la mejor Selección que hemos disfrutado.

En definitiva, como diría el Sabio que tanto recordamos, Luis Aragonés, el fútbol solo se mide con el ganar, ganar y ganar. Lo demás son cuentos. Pues claro que si juegas bien es más fácil que ganes. Y si te esfuerzas que consigas metas. Y si te rodeas de buena gente, que vivas mejor que si lo haces de malandros. Pero elevar a filosofía eterna un modo de hacer las cosas para enrocarte en tus ideas fijas, cuando el mundo está en permanente cambio, y con él la humanidad, es de cortas luces. Lo más inteligente del fútbol, como de la vida, es adaptarte al cambio imparable que todo lo vivo experimenta. Si no, estás muerto.

Esto viene a cuento del famoso estilo Barça y de todo eso vimos en el Clásico de ayer. El Barça controló más el balón, pero no el partido. Tocaron más, pero llegaron menos. Y les llegaron menos, pero los merengues fueron demoledores en las pocas ocasiones que tuvieron. Incluso le anularon un golazo por un fuera juego circunstancial; Benzema hubiera hecho lo mismo si arranca un metro más atrás.

Decíamos a principio de temporada que Lewandowski era la clave culé. Y así ha sido en las buenas y en las malas. Ayer solo logró dos rematitos a puerta. Sin embargo, enfrente, Benzema fue de nuevo enganche y gol entre la elaboración y la portería contraria. Un Balón de oro indiscutible.

Claro triunfo del Real Madrid para corroborar sus diferentes estados anímicos, que en este juego son más importantes que esa nebulosa llamada estilo. La confianza de los blancos es superior y en el marcador se reflejó rotundamente.

El manoseado estilo es hallar el mejor camino hacia el triunfo, y eso es marchamo madridista. Así que ya pueden Laporta y Alemany convencer a Xavi de que se deje el romanticismo, porque los tiempos del sextete no volverán a corto. Tomen nota del Madrid de los últimos cinco años, incluso el mismísimo Messi, y déjense de batallitas antiguas y suertes. El tiempo pasa y la fortuna es para quien la busca.

Y en cuanto a gestión de plantillas, equipos, egos y vestuarios, también tiene Xavi en donde fijarse. Él recordará de primera mano la de Guardiola cuando subió del tercera división y puso firmes a las vacas sagradas de Rijkaard, incorporando a Busquets y Pedrito del filial, y a un jovencísimo Piqué recién llegado del United, para darle el mando del equipo junto a Messi, Puyol e Iniesta. También tiene a Zidane y Ancelotti como referentes más cercanos, aunque sean de la orilla contraria y duela.

Y otra confirmación, aun negativa, que dejó el Clásico. ¿Aparte de que sea aseado sacando el balón desde atrás, qué le habrán visto Xavi y Luis Enrique a Eric García para darle galones de central en dos equipos dominadores, en el que las pocas veces que te lleguen debes ser segurísimo?

Ni por arriba ni por abajo ni al cruce ni al choque… Tendrá estilo Barça, pero es un coladero.

No obstante, a una plantilla tan nueva, paciencia, tiempo y hierba, como también advertimos.