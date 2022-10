El UCAM Murcia y el Yeclano Deportivo firmaron tablas (1-1) en un partido vibrante de principio a fin en el que ambos mostraron todas sus armas. Fue una lucha de estilos desde el principio, con los universitarios intentando generar peligro a través de la posesión, y el Yeclano, sabedor de la dificultad del partido, agazapado para hacer daño al contraataque. Los dos goles del encuentro llegaron en el segundo tiempo, con el UCAM Murcia golpeando primero a través de Alfredo Gutiérrez en el 65. Sin embargo, poco le duró la alegría, pues el Yeclano puso el empate en el 77 para poner el empate definitivo. Lo intentó el cuadro universitario hasta el final, pero con más corazón que cabeza.

Tenía el UCAM Murcia una nueva oportunidad para empezar su escalada, que cada vez debía ser más grande. Afrontaba su segundo partido consecutivo en casa con la ilusión de que Jorge Romero estrenara el casillero de victorias, pero enfrente iba a tener a un aguerrido Yeclano que ya había empezado a encajar las piezas después de un periodo de adaptación a la categoría.

Decidió innovar el entrenador universitario en la alineación con un cambio significativo, el de Sergio Cortés por Javi Pérez en el lateral, y con la entrada de Salazar y Chumbi también como novedades con respecto al encuentro ante el Utrera. Adrián Hernández salió al campo con Iván Martínez en portería; Alonso, Diego Ruiz, Gabri y Juanmi en defensa; Álvaro Martínez y Bautista en el centro; Clemente Iniesta y Alvarito en las bandas; Pedrosa y Salinas en la delantera.

Había mucho ambiente en las gradas de La Condomina antes del pitido inicial. Centenares de yeclanos se desplazaron a la capital para ver a su equipo, que semana a semana va cogiendo más ritmo y va logrando resultados. Comenzó el encuentro con cierta igualdad, con un UCAM queriendo crear a través de la posesión y un Yeclano Deportivo bien ordenado que impedía la progresión de su rival.

Con el paso de los minutos, ese equilibrio se fue rompiendo a favor del UCAM Murcia, que, si bien no conseguía crear disparos claros, sí estaba llegando con peligro por las bandas con un buen Alfredo Gutiérrez, muy móvil como de costumbre, y José Fran por la izquierda.

No hubo ocasiones claras en la primera mitad. Por parte del Yeclano, un disparo lejano de Pedrosa y algún acercamiento por la banda de Clemente Iniesta, pero poco más. El UCAM tuvo más llegadas que el Yeclano, con su ocasión más clara en un córner que se paseó por el área pequeña y a punto estuvo de llegar Yasser al segundo palo, que fue el mejor de los universitarios en los primeros 45 minutos. Construyó y destruyó a partes iguales el polivalente centrocampista del UCAM.

Más ritmo en la segunda parte

Si en la primera parte faltaron ocasiones, en la segunda, a las primeras de cambio, hubo dos claras, una para cada bando. Golpeó primero el Yeclano, con una carrera de más de 50 metros de Salinas, que recogió un pase filtrado entre líneas para plantarse frente a Pau Torres. Tapó muy bien el palo corto el arquero y detuvo el esférico. Un minuto después, replicó el UCAM con un disparo dentro del área de Chumbi que se marchó rozando el palo. Comenzó animada la segunda mitad, con más ritmo y ocasiones, aunque la tónica era la misma, con los universitarios dominando la posesión del esférico.

Movió el banquillo Romero, que veía el partido más abierto, dando entrada a Abenza y Diego Iglesias. El centrocampista iba a ser el protagonista de la ocasión más clara hasta ese momento minutos después de su entrada, estrellando un disparo a bocajarro dentro del área en el larguero. Esa última oportunidad iba a ser la antesala al gol del UCAM, que estaba rondando el premio en los minutos anteriores. Y tuvo que ser Alfredo Gutiérrez, que recogió un gran pase entre líneas para definir posteriormente con su pierna izquierda.

Se adelantó el UCAM y respiró aliviado todo el staff técnico. Estaba mereciéndolo el cuadro dirigido por Jorge Romero. Pero en el fútbol no siempre gana el que más lo merece. Y el Yeclano, experto en luchas hasta el final, aprovechó una jugada aislada para hacer el empate. Todo fue obra de Alvarito, que con una gran galopada se plantó prácticamente sin oposición delante de Pau Torres para definir con un disparo cruzado en el que nada pudo hacer el arquero.

Tras el gol, restaban diez minutos de un partido nuevo. De un partido en el que el Yeclano sacó todo lo que le quedaba dentro para hacer frente a un transatlántico que no ha empezado nada bien la temporada. Lo intentó hasta el final el UCAM Murcia, pero no pudo romper el empate. De hecho, el que pudo dar la estocada final fue el Yeclano, que se quejó de un posible penalti en el último minuto por mano dentro del área. Adrián Hernández salió enérgicamente del banquillo para protestar y los jugadores fueron a recriminarle al árbitro la acción. Sin embargo, el colegiado Saiz Villares decidió no pitar nada.

Ya son cuatro empates consecutivos para el UCAM Murcia. Caras largas después del final tras no estar cumpliendo con las expectativas iniciales, todo lo contrario en el semblante de los jugadores del Yeclano Deportivo. Suman un punto muy valioso en casa de uno de los mejores equipos de la categoría y siguen invictos por tercera semana consecutiva.