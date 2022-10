Le pedíamos al Real Murcia dominio después de tres partidos siempre a expensas del rival, y este domingo, los murcianistas consiguieron recuperar esa sensación de mandar en el encuentro. Casi desde el minuto 1, los granas llevaron la iniciativa ante un Real Unión necesitado pero desaparecido especialmente en la primera parte, sin embargo, como en el Real Murcia todo no es perfecto, volvió a surgir la sensación de que el control en el centro del campo poco o nada sirve si en el área rival no pasa absolutamente nada.

Ni con uno más durante veinte minutos, fueron los de Mario Simón capaces de avasallar a una defensa visitante más que tranquila. Es más, hasta el 0-0 parece válido viendo las dos ocasiones que estrellaron en el palo los visitantes, que con apenas dos llegadas generando mucha más peligrosidad que un conjunto local sin mordiente.

En un partido que fue bajando revoluciones conforme pasaban los minutos, el Real Murcia ganó el centro del campo y estuvo agitado especialmente por Zeidane, pero las ocasiones claras apenas llegaron. Y cuando alguna salió, apareció el meta Irazusta para amargar la tarde a un conjunto grana otra vez más que seco en Nueva Condomina, donde en cuatro partidos solo ha sumado una victoria, desesperando a los aficionados con tres empates a 0-0 que pesan demasiado en este inicio de temporada.

Llegaba el Real Murcia después de caer en Tarragona, donde dejó una mala imagen, y saltaba al campo para enfrentarse a un Real Unión instalado en la zona baja de la tabla. Había que ganar sí o sí, y Mario Simón volvió a introducir cambios en busca de dar una vuelta a tendencia que iba a menos desde hace tres jornadas.

Miguel Serna vuelve a la portería

Regresaba Miguel Serna, cortando por lo sano la apuesta por Joao Costa; desaparecía Alberto González, indiscutible hasta ahora; Aguza saltaba en lugar de Julio Gracia y Miku y Zeidane eran las novedades en un ataque donde repetía Dani Vega. El que sigue sin entrar en el inicio es Ganet, que parece instalado ya definitivamente en el banquillo-

Los cambios mejoraron la imagen en cuanto a dominio. No salió el Real Murcia a verlas venir. Los granas quisieron llevar la iniciativa desde el principio, anulando completamente a un Real Unión de Irún que no pasó ni del centro del campo en toda la primera parte. Ese dominio no significó nada. Porque el Real Murcia volvió a demostrar que no tiene a nadie capaz de encender la chispa. Y eso que Zeidane fue el agitador en los primeros minutos, aunque pocas veces con claridad. Con Irarusta sacando a córner un remate de Pedro León y con Galindo intentándolo desde lejos, la mejor ocasión la tuvo Dani Vega, que vio como el meta visitante sacaba fuera su disparo.

Lesión con mala pinta de Javi Rueda

A las malas sensaciones del Real Murcia en los últimos metros, donde pese a acumular jugadores nadie es capaz de encender la luz, se unió otra mala noticia. Caía mal Javi Rueda tras un salto, y el murcianista inmediatamente pedía el cambio. Se marchaba en camilla y, aunque habrá que esperar, no pinta bien la cosa para el exmadridista, que podría sufrir una lesión grave de rodilla.

El paso por del descanso empeoró un poco las cosas. El Real Murcia no salió tan dominador, y apenas sucedió nada en los primeros minutos. De hecho, la primera llegada fue en el 55, donde Dani Vega volvió a encontrarse con el meta visitante, que este domingo se ha convertido en el mejor de su equipo.

Buscó soluciones Mario Simón. Apostó por Ganet y Julio Gracia en lugar de Aguza y Galindo, pero la reacción no fue inmediata. Y es que justo después el Real Unión estuvo cerca de dar un buen susto al Real Murcia. Tras un centro chut que acabó en las manos de Serna, en el 63 se hacía el silencio en Nueva Condomina cuando el palo escupía un cabezazo de Miguel Santos.

La suerte que tuvo el Real Murcia es que la reacción fue mínima, porque solo cuatro minutos después, los visitantes se quedaban con un jugador menos por la expulsión por doble amarilla de Chema Núñez.

Quedaban casi veinte minutos y las cosas se ponían favorables para el Real Murcia, pero el Real Murcia parece gafado en Nueva Condomina. Porque se han abonado los granas a los empates a ceros en su estadio. Y eso que poco a poco fue embotellando al Real Unión. Se sacó un latigazo Julio Gracia al que reaccionó a la perfección Irazusta, otra vez decisivo. No estuvo fino Pedro León en una situación inmejorable pero que sacó Montoro y también probó sin suerte Ganet.

No marcó el Real Murcia pero el empate no fue lo peor, porque pudieron perder los granas en el minuto 94. Se salvaron de nuevo gracias al palo. Porque la madera volvió a aliarse con los locales en un disparo de Nacho Sánchez justo cuando un segundo antes de que el colegiado señalase el final del encuentro. Al final otro empate a cero, el tercero en casa en lo que va de temporada.