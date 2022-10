Al no poder rascar puntos en sus dos últimas salidas, al Real Murcia no le queda otra que agarrarse a sus partidos en Nueva Condomina para mantener su buena progresión en cuanto a puntos en este arranque de temporada en la Primera RFEF. Si contestó a la derrota frente al filial del Barça con un triunfo sobre la bocina ante la SD Logroñés, el conjunto grana buscará hacer lo mismo este domingo ante el Real Unión (17.00 horas, InsSport TV) después de caer hace siete días ante el Nástic de Tarragona.

Los de Mario Simón quieren sumar de nuevo una victoria que le mantenga en la parte alta del grupo II de la categoría de bronce y no le haga perder demasiada cuerda con el resto de sus rivales. Esto lo hará mientras que el técnico murcianista trata de encontrar el equilibrio entre el buen juego y la eficacia para lograr resultados positivos con un once al que todavía le está dando más de una vuelta, algo que no fue muy habitual el curso pasado.

La vulnerabilidad que ha mostrado el conjunto grana en los últimos partidos, encajando seis de sus nueve goles en contra en los últimos tres encuentros, tampoco es algo normal desde que Mario Simón se hizo cargo del banquillo hace más de un año. Por lo que los primeros retoques para este encuentro podrían llegar desde atrás. Sobre todo en una pareja de centrales formada por Alberto González e Iñigo Piña que se podría romper para dar entrada a Iván Casado. Por su parte, Javi Rueda volverá al lateral derecho tras cumplir su partido de sanción, mientras que Simón puede zanjar el debate en la portería apostando de nuevo por Joao Costa o, en cambio, abrirlo de nuevo con el regreso de Miguel Serna tras cumplir también su partido de sanción.

El centro del campo también es una zona en la que el entrenador murcianista está intentando buscar la consistencia. Con Pedro León y Julio Gracia como hombres fijos, las combinaciones para cubrir el resto de posiciones son múltiples. El regreso de Pablo Ganet, tras dos jornadas en el banquilo, podría ser una de las novedades, mientras que en la banda izquierda, posición con la que más opciones cuenta el entrenador grana, vuelve a abrirse el cásting entre Loren, Dani Vega y Zeidane tras los chispazos que demostró el sueco en la recta final ante el Nástic.

Enfrente estará un Real Unión que todavía no sabe lo que es ganar como visitante al conseguir dos empates en sus tres partidos lejos de casa. No obstante, logró dos valiosos puntos ante el Atlético Baleares y La Nucía y cayó ante el Eldense, actual líder. En casa, en cambio, puso contra las cuerdas al Alcoyano y venció la pasada jornada frente al Amorebieta en un partido repleto de goles (4-3).